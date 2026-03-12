Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει σταθερή και δεν διαφαίνεται άμεση κατάρρευση του καθεστώτος.

Ολα αυτά, παρά τις συνεχείς επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ τις τελευταίες σχεδόν δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές αξιολογήσεις, σειρά αναφορών των υπηρεσιών πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ιρανική ηγεσία εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της χώρας και της κοινωνίας, παρά την έντονη στρατιωτική πίεση.

«Πολλές» αναφορές των μυστικών υπηρεσιών παρέχουν «συνεπή ανάλυση ότι το καθεστώς δεν κινδυνεύει» να καταρρεύσει και «διατηρεί τον έλεγχο του ιρανικού λαού», δήλωσε μία από τις πηγές, οι οποίες όλες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες για να συζητήσουν τα ευρήματα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Reuters, η πιο πρόσφατη αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια στιγμή, η πολιτική πίεση προς την αμερικανική κυβέρνηση εντείνεται, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση της Ουάσιγκτον από το 2003 ενδέχεται να ολοκληρωθεί «σύντομα». Ωστόσο, η επίτευξη ενός αποδεκτού τέλους στη σύγκρουση θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά αν οι σκληροπυρηνικοί κύκλοι της ιρανικής ηγεσίας παραμείνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους.

Συνοχή της ιρανικής ηγεσίας

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών επισημαίνουν ότι η κληρική ηγεσία του Ιράν εμφανίζει αξιοσημείωτη συνοχή, ακόμη και μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των συντονισμένων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παράλληλα, και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πως ο πόλεμος θα οδηγήσει τελικά στην κατάρρευση της ιρανικής κληρικής κυβέρνησης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο Reuters.

Οι πηγές υπογραμμίζουν πάντως ότι η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και ότι οι πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες θα μπορούσαν να μεταβληθούν. Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ και η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Αλλαγή στόχων στον πόλεμο

Από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει σειρά στρατηγικών στόχων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, πυρηνικών εγκαταστάσεων αλλά και μελών της ανώτατης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει διαφορετικές αιτιολογήσεις για την επέμβαση. Κατά την ανακοίνωση της επιχείρησης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει τους Ιρανούς πολίτες να «αναλάβουν την εξουσία της κυβέρνησής τους». Ωστόσο, κορυφαίοι σύμβουλοί του έχουν έκτοτε απορρίψει το ενδεχόμενο ότι βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι η ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

Εκτός από τον Χαμενεΐ, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, καθώς και κορυφαίων διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), της ισχυρής παραστρατιωτικής δύναμης που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο τόσο στην ασφάλεια όσο και στην οικονομία της χώρας.

Παρά τις απώλειες αυτές, οι αναλύσεις των αμερικανικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το IRGC και οι προσωρινοί ηγέτες που ανέλαβαν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ εξακολουθούν να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στο κράτος.

Στο μεταξύ, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων -ένα σώμα ανώτερων σιιτών κληρικών- ανακήρυξε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τέταρτη πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις, το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να μην επιτρέψει την επιβίωση στοιχείων της προηγούμενης ηγετικής δομής του καθεστώτος.

Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, παραμένει ασαφές πώς η στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα τέτοιο σενάριο πιθανότατα θα απαιτούσε ακόμη και χερσαία επέμβαση, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επέτρεπαν σε πολίτες του Ιράν να διαδηλώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

iefimerida.gr