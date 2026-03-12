Ένα ψηλό κτήριο στο Ντουμπάι φωτογραφήθηκε με μια μεγάλη τρύπα το πρωί της Πέμπτης, μετά από πτώση drone πάνω στο κτήριο, όπως ανέφερε η τοπική κυβέρνηση.

Δεν είναι σαφές από πού προήλθε το εν λόγω drone.

Το βράδυ της Τετάρτης το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι δήλωσε ότι ανταποκρίνεται στο περιστατικό κοντά στο λιμάνι του Ντουμπάι Κρικ. Βίντεο που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει φλόγες μέσα στο κτήριο που φαίνεται να έχει πληγεί.

Σε μια ενημέρωση τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι δήλωσε ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το βίντεο από το νέο χτύπημα drone σε ουρανοξύστη στο Ντουμπάι

Πολλαπλά χτυπήματα με drones στο Ντουμπάι

Τα χτυπήματα στο Ντουμπάι από την πρώτη κιόλας ημέρα του πολέμου είναι πολλαπλά, με τα ιρανικά drones να χτυπούν την καρδιά της πόλης, που έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ένα κοσμοπολίτικο, δυτικού τύπου, κέντρο στη Μέση Ανατολή και αποτελεί αγαπημένο προορισμό πολυτελείας για τη Δύση.

Έτσι, από την πρώτη ημέρα επλήγησαν πολυτελή ξενοδοχεία, εμβληματικοί ουρανοξύστες στην καρδιά του Ντουμπάι, όπως πρόσφατα ο ουρανοξύστης στη μαρίνα, αλλά και το αεροδρόμιο, που αποτελεί αεροπορικό κόμβο ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση.

Κατά χιλιάδες οι κάτοικοι του Ντουμπάι, ιδίως οι ξένοι, εγκαταλείπουν την πόλη, καθώς ένα μέρος που φημιζόταν για την ασφάλειά του φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολεμικής διαμάχης.

Πηγή: iefimerida.gr