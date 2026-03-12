Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων ενώ νεκρός είναι και οδράστης.

Η επίθεση σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. το πρωί της Πέμπτης όταν, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο Constant Hall.

«Επείγουσα ειδοποίηση ODU: Αναφέρθηκε ενεργή απειλή στο Constant Hall. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα Run-Drive-Fight. Ανταποκρίνεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε ειδοποίηση που εκδόθηκε για το περιστατικό.

