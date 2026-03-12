Νεκρός έπειτα από σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών με φρουρούς, έπεσε νεαρός ο οποίος έσπειρα τον πανικό στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν όρμησε με το αυτοκίνητό του σε συναγωγή και άνοιξε πυρ.

Ο τοπικός σερίφης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Το κίνητρο και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα, όπως και αν είχε συνεργούς. Οι Αρχές μιλούν για σκόπιμη ενέργεια.

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN – ACTIVE SHOOTER REPORTED



• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 March 12, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα πάνω στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες στις ΗΠΑ. Αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ το όχημα πήρε φωτιά.

Ο ένοπλος πλησίασε τους φρουρούς και τότε σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο σερίφης επιβεβαίωσε ότι απομακρύνθηκαν άπαντες από το γειτονικό σχολείο και τον παιδικό σταθμό.

WATCH: Aerial footage shows numerous officers entering the Temple Israel in West Bloomfield after reports of a active shooter. pic.twitter.com/qAlG8nLWec March 12, 2026

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ προέτρεψε τα εβραϊκά ιδρύματα να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους ώστε κανένας να μην εισέρχεται ή εξέρχεται στα κτίρια.

Επί τόπου βρίσκονται και στελέχη του FBI έγραψε στο X ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κας Πάτελ. Επιβεβαίωσε ακόμη ότι το αυτοκίνητο προσέκρουσε σκόπιμα στο κτίριο, αλλά και είναι σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς.

Η συναγωγή είναι ένας χώρος λατρείας των μεταρρυθμιστών Εβραίων, ενώ λειτουργεί και νηπιαγωγείο, είναι δε μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες στις ΗΠΑ.

