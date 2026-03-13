Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο Υπολοχαγός Αρνό Φριόν του 7ου Τάγματος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Ερμπίλ, στο Ιράκ.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Μακρόν εξέφρασε την αλληλεγγύη και την αγάπη της Γαλλίας προς την οικογένεια του στρατιώτη και τους συναδέλφους του, προσθέτοντας ότι πολλοί άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η επίθεση είναι απαράδεκτη, υπενθυμίζοντας ότι οι γαλλικές δυνάμεις βρίσκονται στο Ιράκ από το 2015 στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS και ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις.