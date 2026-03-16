Η προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ δεν φαίνεται να κινδυνεύει, ωστόσο ενδέχεται να μετατεθεί χρονικά, σύμφωνα με δηλώσεις του Λευκού Οίκου. Η εκπρόσωπος Καρολάιν Λίβιτ ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει πλήρως επικεντρωμένος στον πόλεμο στο Ιράν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του χρονοδιαγράμματος.

Ο Τραμπ επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου για μια πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στους Financial Times, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής, εάν η Κίνα δεν συμβάλει στην αποδέσμευση του Στενού του Ορμούζ, που αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις δηλώσεις, ενώ η Ουάσινγκτον επιμένει ότι η συνάντηση παραμένει σημαντική, παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές πιέσεις.

