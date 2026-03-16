Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ πλήττουν το Ιράν με όλη τους τη δύναμη», ενώ υπογράμμισε ότι «το ιρανικό καθεστώς έχει καταστραφεί». Πρόσθεσε «Έχουν κυριολεκτικά καταστραφεί, η Πολεμική Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, όπως και το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ πολλά πλοία έχουν βυθιστεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίστηκε «με πλήρη ισχύ» τις τελευταίες ημέρες, προσθέτοντας ότι από την έναρξη του πολέμου η Ουάσινγκτον έχει χτυπήσει περισσότερους από 7.000 στόχους σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Οι ΗΠΑ πέτυχαν μείωση κατά 95% στις επιθέσεις με drones»

«Έσπερναν τον τρόμο για 47 χρόνια. Πλέον ο κόσμος, μέσω των ΗΠΑ και τη βοήθεια του Ισραήλ βλέπει αυτό που θα έπρεπε να γίνει πριν από πολλά χρόνια», είπε. Έπειτα, πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν πετύχει μείωση κατά 90% στις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων τους και μείωση κατά 95% στις επιθέσεις με drones».

Συνέχισε λέγοντας ότι περισσότερα από 100 ιρανικά πολεμικά πλοία έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί την τελευταία μιάμιση εβδομάδα. Σχολίασε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει περισσότερα από 30 πλοία τοποθέτησης ναρκών, καθώς ισχυρίζεται ότι η ικανότητα των ιρανικών drones «πλησιάζει το μηδέν», χωρίς να παρέχει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα υποστήριξε ότι αρκετές χώρες εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενα αντίποινα από την Τεχεράνη, επιμένοντας ωστόσο ότι το Ιράν αποτελεί «χάρτινη τίγρη».

Κάλεσμα Τραμπ προς τους συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους Αμερικανούς συμμάχους που απέρριψαν τα αιτήματά του να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια στο Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι δεν ήταν αρκετά πιστοί στις ΗΠΑ, παρότι έλαβαν υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας για δεκαετίες.

«Πολλές χώρες μου έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα, χωρίς να κατονομάσει καμία. «Θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματά τους, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν θα το ήθελαν ή όχι, γιατί ίσως δεν θέλουν να γίνουν στόχος», υπογράμμισε.

«Κάποιες είναι πολύ ενθουσιώδεις για αυτό, και άλλες όχι. Μερικές είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει για πολλά, πολλά χρόνια. Τις έχουμε προστατεύσει από φρικτές εξωτερικές απειλές, και δεν ήταν και τόσο ενθουσιώδεις. Και το επίπεδο του ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα», συνέχισε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να πείσει άλλες χώρες να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της διέλευσης των πετρελαιοφόρων μέσω της αμφισβητούμενης θαλάσσιας οδού, αλλά μέχρι στιγμής οι σύμμαχοι των ΗΠΑ είτε έχουν παραμείνει ασαφείς είτε έχουν απορρίψει κατηγορηματικά τα αιτήματά του.

Παράλληλα υποστήριξε ότι αρκετές χώρες εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενα αντίποινα από την Τεχεράνη, επιμένοντας ωστόσο ότι το Ιράν αποτελεί «χάρτινη τίγρη».

