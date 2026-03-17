Η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει στη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά μόνο όταν η κατάσταση «ηρεμήσει», δήλωσε ο Πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, την Τρίτη.

«Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και ως εκ τούτου η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ στο τρέχον πλαίσιο», δήλωσε ο Μακρόν μετά το αίτημα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους να βοηθήσουν στην ασφάλεια της πλωτής οδού που έκλεισε ουσιαστικά το Ιράν σε απάντηση στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

«Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι μόλις η κατάσταση ηρεμήσει… είμαστε έτοιμοι, μαζί με άλλα έθνη, να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα σύστημα συνοδείας», είπε.

