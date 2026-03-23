Ένα άγνωστο τηλεφώνημα μεταξύ του Μπένιαμιν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι καθόρισε την τύχη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμένεΐ, που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στην Τεχεράνη το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου.

Το Reuters φέρνει στο φως το παρασκήνιο των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ισραηλινού πρωθυπουργού λιγότερες από 48 ώρες πριν από την έναρξη της επίθεσης.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου γνώριζαν από ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και οι βασικοί του συνεργάτες θα συναντιόνταν στο συγκρότημα κατοικιών του στην Τεχεράνη. Αυτό τους καθιστούσε ευάλωτους σε μια «επίθεση αποκεφαλισμού» κατά του ανώτατου ηγέτη μιας χώρας, την οποία χρησιμοποιεί συχνά το Ισραήλ αλλά πολύ λιγότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην πορεία νέες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών έδειχναν ότι η συνάντηση είχε μεταφερθεί από το βράδυ του Σαββάτου στο πρωί του Σαββάτου.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ίσως ποτέ δεν θα υπήρχε καλύτερη ευκαιρία να σκοτώσει τον Χαμενεΐ και να εκδικηθεί προηγούμενες προσπάθειες του Ιράν να δολοφονήσουν τον Τραμπ, ανέφεραν άτομα εν γνώση του τηλεφωνήματος. Μεταξύ άλλων ήταν και η απόπειρα το καλοκαίρι του 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας.

Τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική συνομιλία, ο Τραμπ είχε ήδη εγκρίνει τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, αλλά ακόμη δεν είχε αποφασίσει πότε ή υπό ποιες συνθήκες θα έμπαιναν οι ΗΠΑ στον πόλεμο. Οι ΗΠΑ είχαν ενισχύσει εξάλλου κατά πολύ την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οπότε μία (έστω και μονομερής) επίθεση φαινόταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει πώς επηρέασε το επιχείρημα του Νετανιάχου τον Τραμπ. Φαίνεται όμως ότι η τηλεφωνική συνομιλία αποτέλεσε την τελική έκκληση του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι πηγές πιστεύουν πάντως ότι ήταν ο καταλύτης για την τελική απόφαση του Τραμπ να διατάξει τον στρατό να προχωρήσει στην «Επιχείρηση Epic Fury» στις 27 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Νετανιάχου είχε απορρίψει ως fake news τον ισχυρισμό ότι «το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν». Και προχώρησε σε ένα ρητορικό ερώτημα: «Πιστεύει κανένας ότι μπορεί να πει στον Τραμπ τι να κάνει;».

Με τον τρόπο του το επιβεβαίωσε και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, που δήλωσε στις αρχές Μαρτίου ότι «το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ και αυτός είχε την τελευταία λέξη».

Ο Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο επίθεσης για μήνες

Το Reuters σημειώνει ότι ο Τραμπ σκεφτόταν την προοπτική ενός χτυπήματος από την άνοιξη του 2025. Μετά το πρώτο χτύπημα, πέρυσι τον Ιούνιο, ο Τραμπ είχε μιλήσει για εξάλειψη της πυραυλικής δυνατότητας, αλλά λίγο αργότερα άρχισαν οι σκέψεις και για δεύτερο χτύηπημα. Αυτή τη φορά, όμως, οι Ισραηλινοί ήθελαν να σκοτώσουν τον Χαμενεΐ και άρχισαν μόνοι τους τον σχετικό σχεδιασμό.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του τον Δεκέμβριο στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της κοινής επιχείρησης του Ιουνίου. Ο Τραμπ έδειξε ότι ήταν ανοιχτός σε μια νέα σειρά βομβαρδισμών, αλλά ήθελε επίσης να δοκιμάσει έναν ακόμη γύρο διπλωματικών συνομιλιών.

Τελικά, δύο γεγονότα ώθησαν τον Τραμπ να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους και διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η αμερικανική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο στο Καράκας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς θανάτους Αμερικανών, ενώ απομάκρυνε από την εξουσία έναν μακροχρόνιο εχθρό των ΗΠΑ. Αφετέρου, τον ίδιο μήνα ξέσπασαν μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, προκαλώντας βίαιη αντίδραση από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

