Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο Valero, στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, αργά τη Δευτέρα, μετά από αναφερόμενη έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η σερίφης Ζένα Στίβενς δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και ότι η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από βιομηχανική θερμάστρα, ανέφερε το KFDM, θυγατρικό του CBS.

Οι Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπέυσει στο σημείο, καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ πυκνός καπνός έχει αναδυθεί πάνω από την ευρύτερη περιοχή.

Ντόπιοι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο και ένιωσαν να τραντάζονται τα σπίτια τους. Η αστυνομία έχει δώσει οδηγίες για την ασφάλεια των κατοίκων στη δυτική πλευρά του Πορτ Άρθουρ.

