Σημαντικές διεργασίες στο παρασκήνιο της κρίσης ΗΠΑ – Ιράν αποκαλύπτει η επιβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι έχει λάβει «σημεία» διαπραγμάτευσης από την Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, ενώ το Πακιστάν προβάλλει ως πιθανός μεσολαβητής για μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Ανώτερος αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CBS News ότι η Τεχεράνη «έλαβε σημεία από τις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών» και τα εξετάζει. Όπως διευκρινίζεται, πρόκειται για μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει προπομπό συνομιλιών, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου να διαψεύδει επισήμως ότι υπάρχει τέτοια διαδικασία.

Συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ;

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες των Axios και Financial Times, το Πακιστάν αναδεικνύεται σε βασικό υποψήφιο διαμεσολαβητή, προτείνοντας το Ισλαμαμπάντ ως τόπο συνάντησης υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο πλευρών.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από Ουάσιγκτον ή Τεχεράνη, η επιλογή θεωρείται εύλογη, καθώς το Πακιστάν διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν, ενώ ταυτόχρονα έχει αναπτύξει θετικούς διαύλους με την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση, οι διπλωματικοί δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί – έστω και σε προκαταρκτικό στάδιο – με το ερώτημα να παραμένει εάν πρόκειται για την αρχή ουσιαστικών διαπραγματεύσεων ή για έναν ακόμη γύρο τακτικών κινήσεων σε μια εξαιρετικά ρευστή σύγκρουση.

