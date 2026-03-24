Το Ιράν όρισε τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ στη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι την περασμένη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση έγινε επίσημα από τον Μεχντί Ταμπαταμπαΐ, αναπληρωτή υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της ιρανικής προεδρίας.

Ο Ζολγκάντρ, γεννημένος το 1955, είναι απόστρατος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και σήμερα κατέχει τη θέση του γραμματέα και μέλους του Συμβουλίου Διάγνωσης του Συμφέροντος του Καθεστώτος. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του έχει υπηρετήσει σε σειρά υψηλόβαθμων κρατικών θέσεων, αποκτώντας εμπειρία σε ζητήματα στρατηγικής και εσωτερικής ασφάλειας.

Στο παρελθόν διετέλεσε αναπληρωτής επικεφαλής της Δικαιοσύνης για θέματα στρατηγικής, κοινωνικής ασφάλειας και πρόληψης της εγκληματικότητας, ενώ είχε αναλάβει και καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών για θέματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η εμπειρία του σε στρατιωτικά και κυβερνητικά αξιώματα τον καθιστά κατάλληλο για τον συντονισμό της πολιτικής εθνικής ασφάλειας της χώρας, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο διορισμός πραγματοποιείται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με τις δύο πλευρές να εμπλέκονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαράθεσης που περιλαμβάνει πυραυλικές επιθέσεις και στρατηγικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί βασικό όργανο χάραξης και συντονισμού της αμυντικής και στρατηγικής πολιτικής της χώρας, ενώ ο γραμματέας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παροχή συμβουλών προς τον πρόεδρο και στη διασύνδεση μεταξύ στρατιωτικών, πληροφοριακών και κυβερνητικών φορέων.

Η ανάληψη των καθηκόντων από τον Ζολγκάντρ θεωρείται συνέχεια μιας γραμμής ηγεσίας που βασίζεται σε πρόσωπα με ισχυρό στρατιωτικό και στρατηγικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Λαριτζανί στον Ζολγκάντρ τίθεται σε ισχύ άμεσα, με την ιρανική προεδρία να επιβεβαιώνει τον διορισμό μέσω επίσημων ανακοινώσεων και κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η επιλογή αυτή αναδεικνύει την προσήλωση της Τεχεράνης στη διαχείριση των περιφερειακών κρίσεων μέσω έμπειρων στελεχών στον τομέα της ασφάλειας, ενώ το παρελθόν του Ζολγκάντρ, στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και στη Δικαιοσύνη εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τη στρατηγική προσέγγιση στον σχεδιασμό πολιτικών άμυνας και ασφάλειας.

