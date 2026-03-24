«Η πραγματική αλλαγή καθεστώτος και διοίκησης πρέπει να γίνει στο Ισραήλ», δήλωσε ο ηγέτης του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικής Δράσης (ΜΗΡ) στην Τουρκία, Ντεβλέτ Μπαχτσελί καλώντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να θέσει το ζήτημα αυτό ως πρώτη προτεραιότητα.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Μπαχτσελί χαρακτήρισε το Ισραήλ «μηχανισμό θανάτου» και το κατηγόρησε ότι οι ενέργειές του κλιμακώνουν επικίνδυνα την ένταση στην περιοχή. Όπως ανέφερε, οι δηλώσεις τόσο της αμερικανικής όσο και της ιρανικής πλευράς, αλλά και του Ισραήλ, «υπονομεύουν κάθε ελπίδα για ειρήνη».

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί αναφέρθηκε εκτενώς στον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ–ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση κινδυνεύει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση, με σενάρια ακόμη και για παγκόσμιο πόλεμο να επανέρχονται στο προσκήνιο. Επισήμανε επίσης τον κίνδυνο ενεργειακής κρίσης, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο και τη Διώρυγα του Σουέζ.

