Μια σειρά εκρήξεων άγνωστης προέλευσης συγκλόνισε σήμερα περιοχές στα βόρεια της Βηρυτού, που μέχρι τώρα είχαν γλιτώσει από τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με κατοίκους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας Λιβανέζος στρατιωτικός εκτίμησε ότι οι εκρήξεις ενδέχεται να οφείλονται σε αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό στις περιοχές αυτές, που κατοικούνται κυρίως από χριστιανούς, και ιδίως στις πόλεις Σάχελ Άλμα και Τζούνια. Σύμφωνα με το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα. Πλάνα από το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι LBCI δείχνουν έναν κτίριο στην παραθαλάσσια κοινότητα Σάχελ Άλμα, με σπασμένα τα τζάμια και μια τρύπα στον εξωτερικό τοίχο.

Lebanese media reported that fragments from an intercepted missile struck the coastal city of Jounieh and the nearby town of Sahel Alma, located just north of Beirut along the Mediterranean shoreline.



Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από διάφορα σημεία.

Ο στρατιωτικός που μίλησε στο AFP είπε ότι ενδέχεται να επρόκειτο για έναν ιρανικό πύραυλο διασποράς, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ήταν ο στόχος του και ποιος τον αναχαίτισε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ