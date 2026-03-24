Καθώς οι σειρήνες αντηχούν και τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν και τον Λίβανο, κάτοικοι σε ολόκληρο το Ισραήλ καταφεύγουν σε υπόγεια καταφύγια, μετατρέποντας χώρους στάθμευσης, σταθμούς μετρό και υπόγειους χώρους σε αυτοσχέδιες κοινότητες.

Αυτές οι εικόνες δείχνουν πόσο σουρεαλιστικές μπορούν να γίνουν οι σκηνές όταν η ζωή διακόπτεται οποιαδήποτε στιγμή, μέρα ή νύχτα, και πώς, μετά από συνεχή κύματα συγκρούσεων, οι Ισραηλινοί έχουν βρει τρόπους να προσαρμόζονται γρήγορα, απολαμβάνοντας μερικές στιγμές χαλάρωσης ακόμη και όταν οι εχθροπραξίες αυξάνονται.

Μέσα σε ένα καταφύγιο, μια μέλλουσα νύφη ποζάρει με την οικογένειά της, συνεχίζοντας τη φωτογράφιση γάμου που έκαναν πάνω από το έδαφος.

Τα μεγάλα φορέματά τους καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του σκοτεινού, στενού χώρου.

Κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Πουρίμ, οι γλεντζέδες με κοστούμια – ένας Σρεκ, μια νοσοκόμα από ταινία τρόμου πιτσιλισμένη με ψεύτικο αίμα – συνωστίζονται σε έναν υπόγειο σταθμό, σχεδόν ονειρικά με φόντο τους γκρίζους τοίχους.

Εξοικειωμένοι οι Ισραηλινοί με τα καταφύγια

Για πολλούς Ισραηλινούς, η αναζήτηση καταφυγίων είναι μια οικεία αντίδραση που διαμορφώνεται από τους πολέμους του παρελθόντος. Το Ισραήλ διαθέτει ένα εκτεταμένο σύστημα ιδιωτικών ασφαλών δωματίων και δημόσιων καταφυγίων, σε αντίθεση με άλλα κράτη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και του Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι αναζητούν επίσης καταφύγιο από τις επιθέσεις.

Ενώ η Δυτική Όχθη δεν αποτελεί άμεσο στόχο, οι πύραυλοι μπορούν να περάσουν πάνω από την περιοχή, η οποία έχει μικρή πρόσβαση σε καταφύγια, και τέσσερις Παλαιστίνιες γυναίκες σκοτώθηκαν πρόσφατα σε ιρανική επιδρομή.

Όταν ηχούν προειδοποιήσεις γύρω από το Ισραήλ, τα καταφύγια γεμίζουν με κόσμο για 15 λεπτά, μισή ώρα, όσο κι αν διαρκέσει η επιφυλακή.

Μερικοί άνθρωποι έχουν μετακομίσει εντελώς στην παρανομία επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε καταφύγια σε φτωχότερες γειτονιές ή έχουν κινητικά προβλήματα.

Κάτω από τον ετοιμόρροπο Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων του Τελ Αβίβ, δεκάδες οικογένειες έχουν μετακομίσει σε σκηνές. Πολλοί είναι Φιλιππινέζοι και Ερυθραίοι μετανάστες από τη γύρω περιοχή, την πιο ετοιμόρροπη του Τελ Αβίβ, η οποία δεν διαθέτει επαρκή καταλύματα. Πηγαίνουν σπίτι για λίγες ώρες κάθε μέρα για να μαγειρέψουν και να τα φέρουν πίσω για να τα μοιραστούν με άλλους, δημιουργώντας μια αυτοσχέδια κουζίνα με παγοψύκτες, φούρνους μικροκυμάτων και τάπερ με φαγητό.

Τα νοσοκομεία του Ισραήλ έθεσαν γρήγορα σε εφαρμογή τις υπόγειες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης την πρώτη ημέρα του πολέμου με το Ιράν.

Στο Ιατρικό Κέντρο Sheba, ένας υπάλληλος φυσάει φυσαλίδες για να διασκεδάσει έναν νεαρό ασθενή σε έναν αυτοσχέδιο θάλαμο που έχει στηθεί σε επίπεδο στάθμευσης.

Στο σπηλαιώδες πάρκινγκ κάτω από το εμπορικό κέντρο Dizengoff Center του Τελ Αβίβ, κάθε μέρα φέρνει νέες, παράταιρες στιγμές καθώς χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονται μέσα στους ηχώ, τσιμεντένιους τοίχους και τους πυλώνες, όπου υπό κανονικές συνθήκες, οι θαμώνες του εμπορικού κέντρου περιπλανώνται αναζητώντας τα αυτοκίνητά τους.

Γυναίκες σε ένα μάθημα γιόγκα παίρνουν πόζα σκύλου προς τα κάτω σε χαλάκια που είναι στρωμένα σε θέσεις στάθμευσης, καθώς ένας άντρας εκεί κοντά παίζει κιθάρα. Η Μίρι Κάφτορ, η οποία υπό κανονικές συνθήκες διδάσκει γιόγκα σε ένα ήσυχο στούντιο κοντά, αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στο να διεξάγει μαθήματα εδώ κάτω από φώτα φθορισμού με παιδιά που ουρλιάζουν και κάνουν σκούτερ σε κοντινή απόσταση.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ένας stand-up κωμικός παρουσιάζει μια εκδήλωση για singles, στην οποία μια ελπιδοφόρα γυναίκα ντυμένη νύφη γελάει και καβαλάει στην πλάτη ενός άντρα που φοράει στολή χελώνας.

Αυτοσχέδιοι χώροι για προσευχή

Μια γωνία γίνεται μια αυτοσχέδια αίθουσα προσευχής, όπου ένας κύκλος ανδρών με σάλι σκύβουν τα κεφάλια τους ανάμεσα στις σκιές.

Σε ένα άλλο τμήμα, παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση σε μια παιδική χαρά.

Οι φωτογραφίες δίνουν μια ματιά στην καθημερινή ζωή που έχει μεταφερθεί σε μερικές φορές κλειστοφοβικούς χώρους – μέχρι και τα κατοικίδια. Ένας σκύλος βρίσκεται στην αγκαλιά ενός κοιμισμένου άνδρα.

Ένας άλλος περιμένει υπομονετικά στο σκοτάδι καθώς οι άνθρωποι κάθονται ανήσυχοι, βαριεστημένοι, ανυπόμονοι, κάτω από το νέον φως ενός καταφυγίου και τη λάμψη ενός τηλεφώνου.

Πηγή: Times of Israel / naftemporiki.gr