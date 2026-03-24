Το Ιράν είναι πρόθυμο να εξετάσει βιώσιμες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ιρανική πηγή που μίλησε στο CNNi, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξε επαφή μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Έχοντας βομβαρδιστεί δύο φορές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες, η Τεχεράνη θα δυσκολευτεί να εμπιστευτεί την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Σανάμ Βακίλ, διευθυντή του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Chatham House.

«Οι Ιρανοί, θα είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί», δήλωσε ο Βακίλ στο CNNi.

Το Ιράν θα θέλει «αξιόπιστες διαβεβαιώσεις» ότι δεν θα δεχθεί επίθεση ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από το Ισραήλ, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έχει δηλώσει ότι στους όρους του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παριλαμβάνεται αποζημίωση για τις καταστροφές. Το Ιράν έχει επίσης δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί από τα πυραυλικά και μη επανδρωμένα οπλοστάσια ή τη βιομηχανία του, τα οποία ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να καταστρέψει.

Εκμετάλλευση της ελπίδας για διπλωματία

Όπως αναφέρει το CNNi επικαλούμενο τουρκική διπλωματική πηγή, κάποιοι εκμεταλλεύονται τις αμυδρές προοπτικές για διπλωματία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έχει μιλήσει με το Ιράν και την Αίγυπτο, καθώς και με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον τερματισμό του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν δηλώνει «έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Πηγές δήλωσαν στο CNNi ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα μπορούσε να παραστεί στις προτεινόμενες συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, το Ισραήλ δεν δείχνει πολλά σημάδια ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο – είτε εναντίον του Ιράν είτε εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν δεν είναι «απτή αυτή τη στιγμή».

