Ορισμένα από τα ισχυρότερα αραβικά κράτη του Κόλπου που γειτονεύουν με το Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, σύμφωνα με πρόσωπα που δηλώνουν ότι γνωρίζουν την κατάσταση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα κράτη αυτά σταθμίζουν τις στρατιωτικές επιλογές τους, καθώς η ένταση στην περιοχή εντείνεται και αυξάνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης. Κατά τις πληροφορίες αυτές, ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις ώστε να εμπλακούν πιο άμεσα, εάν οι Φρουροί της Επανάστασης προχωρήσουν σε επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με το Blooomberg, τα πιο ισχυρά κράτη του Κόλπου, ιδίως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χάνουν την υπομονή τους με τις ιρανικές επιθέσεις που έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, δήλωσαν οι πηγές που δεν κατονομάζονται προκειμένου να μιλήσουν ελεύθερα.

Ωστόσο, θα συμμετάσχουν στον πόλεμο μόνο εάν η Τεχεράνη πραγματοποιήσει τις απειλές της να επιτεθεί σε ζωτικές υποδομές ενέργειας και ύδρευσης του Κόλπου, πρόσθεσαν οι ίδιοι.

Πεζεσκιάν: Όλο και πιο πολλές χώρες της περιοχής εκφράζουν την αποστροφή τους για ΗΠΑ και Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι όλο και περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής και των γειτονικών χωρών καταδικάζουν τις ΗΠΑ και τον σύμμαχό τους το Ισραήλ για τα «εγκλήματά» τους.

«Οι λαοί του Πακιστάν, της Τουρκίας, του Ιράκ, του Λιβάνου, της Αιγύπτου και των αραβικών χωρών εκφράζουν δυναμικά την αποστροφή τους προς την Αμερική, το Ισραήλ και τα εγκλήματά τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι καρδιές των ελεύθερων λαών του κόσμου δεν είναι με τους σιωνιστές» τόνισε ακόμη, ενώ πρόσθεσε ότι η διασφάλιση της «σταθερότητας στην περιοχή είναι δυνατή μόνο μέσω της συνεργασίας και του σεβασμού της βούλησης των εθνών».

