Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Όπως είπε, «βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι σε αυτές συμμετέχουν «ο Μάρκο και ο Βανς».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί συμφωνία, λέγοντας ότι «η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία». Στη συνέχεια προχώρησε σε σκληρές αναφορές για τη στρατιωτική κατάσταση του Ιράν, δηλώνοντας ότι «το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους… όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έντονα μια συμφωνία, δηλώνοντας: «Δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, και θα δούμε τι θα συμβεί».

«Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί, διαμηνύει ο πρόεδρος Τραμπ»

«Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί», διαβεβαίωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε κατά πόσον είναι αισιόδοξος πως ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα έχει αποτελέσματα.

Κληθείς να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται όταν λέει πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ σχολίασε: «Εξοντώσαμε την ηγεσία τους, ακολούθως συναντήθηκαν για να εκλέξουν νέους ηγέτες και τους σκοτώσαμε όλους… Τώρα έχουν μια νέα ομάδα (σ.σ. ηγετών), θα δούμε πως θα τα πάνε».

Υπογράμμισε πως μπορεί κανείς να μιλήσει για «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη, αλλά διευκρίνισε πως δεν έχει «εμπιστοσύνη σε κανέναν».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές προσέφεραν στις ΗΠΑ ένα «πολύ σπουδαίο δώρο, μεγάλης αξίας» που σχετίζεται με τους υδρογονάνθρακες και το Στενό του Χορμούζ, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Τόνισε επίσης πως το Ιράν δεσμεύεται πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

