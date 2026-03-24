Ένας 15χρονος μαθητής συνελήφθη αφού φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το έγκλημα σημειώθηκε στο ιδιωτικό σχολείο Μακαρένκο, στην πόλη Λάσαρο Κάρδενας, όπου οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες. Η Εισαγγελία της πολιτείας επιβεβαίωσε ότι τα θύματα, ηλικίας 36 και 37 ετών, πέθαναν μέσα στο σχολείο, ενώ στο σημείο βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο και γεμιστήρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 15χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε ημιαυτόματο τουφέκι AR-15 και επιτέθηκε στις γυναίκες επειδή δεν του επέτρεψαν την είσοδο στο σχολείο λόγω του ότι είχε καθυστερήσει. Ο ίδιος δήλωσε στις αρχές ότι το όπλο δεν ήταν δικό του.

Un adolescente de 15 años disparó con un rifle AR-15 calibre 5.56 contra dos… pic.twitter.com/OUDLH1xRtT — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 24, 2026

Ο τοπικός Τύπος αναφέρει ότι ο ανήλικος είναι θετός γιος αξιωματικού του Υπουργείου Ναυτιλίας (Semar), ενώ έχουν δημοσιευθεί βίντεο από τη σύλληψή του. Σε υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται έφηβος με παρόμοια εμφάνιση να κρατά ημιαυτόματο όπλο μπροστά σε καθρέφτη, ενώ σε αναρτήσεις του ίδιου προφίλ εντοπίστηκε περιεχόμενο που συνδέεται με το κίνημα των incel, μια εξτρεμιστική ψηφιακή κοινότητα με αντιφεμινιστικό και μισογυνιστικό λόγο.

Un estudiante de preparatoria de 15 años asesinó a una maestra y una auxiliar administrativo de su escuela.



El presunto asesino ya fue detenido por las autoridades municipales, en el ataque contra las maestras utilizó un fusil… pic.twitter.com/Wl2Z259DSf March 24, 2026

Αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι τα θύματα ήταν μια καθηγήτρια και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού, χωρίς η εισαγγελία να διευκρινίζει τις ακριβείς θέσεις τους στο σχολείο.

Η πολιτεία Μιτσοακάν καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στο Μεξικό, λόγω της δράσης καρτέλ ναρκωτικών και ένοπλων συμμοριών, ωστόσο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία δεν είναι συνηθισμένες στη χώρα, παρά το γενικευμένο πρόβλημα βίας.

