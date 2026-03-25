Η περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ, που ήδη κινείται σε πρωτοφανή επίπεδα, κυριαρχεί στην επικαιρότητα σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Περίπου 3.000 Αμερικανοί στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού αναμένoνται, σύμφωνα με πηγές στο CNN, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει σχέδιο για συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

The Pentagon is expected to send thousands of soldiers from the US Army's elite 82nd Airborne Division to the Middle East, adding to a massive US military buildup in the region March 24, 2026

Η 82η Μεραρχία είναι η μόνη μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ που μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο σε 18 ώρες από τη βάση της στη Βόρεια Καρολίνα, ως Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης (IRF).

Η μεραρχία διαθέτει τρεις ομάδες μάχης περίπου 4.000 στρατιωτών μεταξύ των οποίων και αλεξιπτωτιστές.

Η 82η Μεραρχία Πεζικού σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει συμμετάσχει σε μάχες στο Βιετνάμ, τη Γρενάδα, τον Παναμά, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, καθώς και σε επιχειρήσεις κατά του ISIS σε όλη τη Μέση Ανατολή.

