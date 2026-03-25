Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να καλέσουν από κοινού τον ιρανικό λαό σε εξέγερση.

Σύμφωνα με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από ισραηλινά μέσα την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Μπένιαμιν Νετανιάχου να καλέσουν από κοινού τον ιρανικό λαό να βγει στους δρόμους και να ανατρέψει το καθεστώς κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Την παραπάνω είδηση μετέδωσε το Channel 12 News τα οποία επικαλέστηκαν πηγές από ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους καθώς και ισραηλινή πηγή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συζήτηση αυτή φέρεται να έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη, μετά τις δολοφονίες από το Ισραήλ των κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων Αλί Λαριτζάνι, πρώην γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, και Γκολάμρεζα Σολεϊμανί, πρώην επικεφαλής της Δύναμης Μπασίτζ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ μέσω τηλεφώνου ότι το ιρανικό καθεστώς «βρισκόταν σε κατάσταση χάους», σύμφωνα με την αναφορά, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να το αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω εκδίδοντας την κοινή έκκληση.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του ότι μια τέτοια έκκληση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική αιματοχυσία, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πιθανότατα θα καταστέλλαν τους διαδηλωτές, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Channel 12.

Αντ’ αυτού, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επανεκτιμήσουν την κατάσταση την επόμενη μέρα, όταν οι Ιρανοί γιόρταζαν το Περσικό Φεστιβάλ της Φωτιάς, μια γιορτή που συχνά συνοδεύεται από μεγάλες συγκεντρώσεις του κοινού. Αποφάσισαν ότι, σε περίπτωση που ξεσπούσαν σημαντικές διαδηλώσεις, θα προχωρούσαν στην κοινή έκκληση, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις.

Ως εκ τούτου, Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ιρανικό κοινό παρέμενε υπερβολικά φοβισμένο για να βγει στους δρόμους, μετά τη θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων από το καθεστώς νωρίτερα φέτος.

