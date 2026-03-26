Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές ή καταστρέψει περισσότερα από τα δύο τρίτα των δυνατοτήτων του Ιράν στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, καθώς και σημαντικό μέρος των ναυπηγικών του υποδομών, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου την Τετάρτη.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (…) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.

US Central Command Commander Admiral Brad Cooper said US forces remain on track in the fourth week of Operation Epic Fury, having struck more than 10,000 Iranian military targets. Speaking in a video update, Cooper said the combined US-Israeli campaign has overwhelmed Iran’s air… pic.twitter.com/uoQcrllIls — Iran International English (@IranIntl_En) March 25, 2026

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από το Ιράν παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα η Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln συνεχίζει «πτητικές επιχειρήσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ενώ πλέει σε περιφερειακά ύδατα».

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ εναντίον του αεροπλανοφόρου, αναγκάζοντάς το να επανατοποθετηθεί σε περιφερειακά ύδατα

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 28η Φεβρουαρίου, εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του και στρατιωτικές υποδομές του. Έκτοτε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ.

