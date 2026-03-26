Το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ από κατάλογο Ιρανών αξιωματούχων που φέρονται να αποτελούσαν στόχους, μετά από παρέμβαση του Πακιστάν προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με Πακιστανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Όπως ανέφερε, «οι Ισραηλινοί είχαν στη διάθεσή τους τις συντεταγμένες τους και επιδίωκαν να τους εξουδετερώσουν. Εμείς επισημάναμε στις ΗΠΑ ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα απέμενε κανείς για συνομιλίες. Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να υποχωρήσει».

skai.gr