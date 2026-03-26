Bόμβες διασποράς από ιρανική πυραυλική επίθεση χτύπησε την πόλη Καφρ Κασέμ στο κεντρικό Ισραήλ.

Οι Αρχές του Ισραήλ ανέφεραν ότι έξι άτομα «υπέστησαν ελαφρά τραύματα από την έκρηξη».

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ιατρικής βοήθειας του Ισραήλ, Magen David Adom, δήλωσε ότι οι παραϊατρικές ομάδες παρέχουν περίθαλψη στους τραυματίες.

Ο δήμαρχος της πόλης, Χαϊθάμ Ταχά, δήλωσε ότι η έκρηξη σήμερα το πρωί προκλήθηκε από βόμβες διασποράς. Οι βόμβες διασποράς έχουν σχεδιαστεί για να απελευθερώνουν δεκάδες μικρότερες βόμβες, σε μια ευρεία περιοχή.

Η στιγμή της πυραυλικής επίθεσης στο κεντρικό Ισραήλ

Al-Jarmaq channel (an Israeli Arab outlet) published footage showing the moment an Iranian missile struck Kafr Qasim, with a vehicle flipping in the air.



In the seconds before the impact, as seen in the video, two people passed through that exact spot and were spared.

Το κανάλι Al-Jarmaq (ένα αραβικό μέσο ενημέρωσης του Ισραήλ) δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ένας ιρανικός πύραυλος χτύπησε το Καφρ Κασίμ, με ένα όχημα να αναποδογυρίζει στον αέρα.

Πλάνα από την πόλη δείχνουν συντρίμμια να περιβάλλουν ένα κατεστραμμένο κτίριο και αρκετά αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα στον δρόμο.

