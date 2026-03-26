Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι «εξόντωσε» τον αρχηγό του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, που ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη ναρκοθέτηση και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο μέσω της οποίας διέρχεται ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.

Την ανακοίνωση έκανε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, ενώ νωρίτερα πλήθος ισραηλινών δημοσιευμάτων μετέδιδαν την είδηση.

Ο Ισραελ Κατζ ανακοίνωσε ότι ο Αλιρέζα Τανγκσίρι είναι νεκρός μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Ήταν ο άνθρωπος που επέβλεπε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Ο Τανγκσίρι ήταν ένα από τα λίγα «μεγάλα» ονόματα που είχαν επιβιώσει μέχρι στιγμής από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις. Δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από το Ιράν σχετικά με την θάνατό του. Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι το τελευταίο υψηλόβαθμο στέλεχος που χάνει τη ζωή του στον πόλεμο που διανύει πλέον την τέταρτη εβδομάδα του.

Ποιος είναι ο Αλιρεζά Τανγκσίρι

Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι είναι ο διοικητής του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης και επέβλεπε τις δοκιμές drones και πυραύλων κρουζ.

Διορίστηκε σε αυτή τη θέση το 2018.

Προηγουμένως, είχε υπηρετήσει ως αναπληρωτής διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, από το 2010.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης διαδραματίζει βασικό ρόλο στον έλεγχο των υδάτων του Κόλπου και στην εκτέλεση γρήγορων, μικρής κλίμακας επιχειρήσεων εναντίον των εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων των εχθρών της Τεχεράνης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τανγκσίρι είχε υιοθετήσει επιθετική στάση εν μέσω του πολέμου στον Κόλπο, ειδικά σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ. Όχι μόνο έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμό τους, αλλά δεσμεύτηκε επίσης να τα κρατήσει κλειστά. Την περασμένη εβδομάδα, απείλησε να προβεί σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, προειδοποιώντας τους πολίτες και τους εργάτες να μείνουν μακριά.

Ένας λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ, που του αποδίδεται, είναι ενεργός από τις 10 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να παραθέτουν συχνά τις αναρτήσεις του. Έχει κάνει αρκετές δημοσιεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας σε μία ότι «κανένα πλοίο που σχετίζεται με τους επιτιθέμενους κατά του Ιράν δεν έχει το δικαίωμα να διέλθει».

Κατά το BBC, θεωρείται ευθύς ως προσωπικότητα, έχοντας κάνει αρκετές δηλώσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο παρελθόν.

Το 2019 είχε απειλήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εάν διαταραχθούν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν.

Την ίδια χρονιά, και αφού το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό drone παρακολούθησης κοντά στο στενό, του επιβλήθηκαν κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, μαζί με άλλους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης.

