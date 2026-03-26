Αυξάνεται η αγωνία για την τυχόν μετατροπή του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή σε χερσαία μάχη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μία άνευ προηγουμένου συγκέντρωση αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, ενώ την ίδια ώρα πάνω από 1 εκατομμύριο Ιρανοί μαχητές έχουν προετοιμαστεί για την απόβαση του, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ιρανική στρατιωτική πηγή.

Σε σχέση με τις ΗΠΑ, οι πληρφορίες των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει μία σχετική σύγχυση για το εύρος της κινητοποίησης.

Το CNN συνόψισε το σύνολο των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αναπτυχθούν, βρίσκονται καθ’ οδόν ή έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή, ως εξής:

82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία Στρατού

Περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας προετοιμάζονται να αναπτυχθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι αν χρειαστεί, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο CNN.

11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU) & Ομάδα Αμφίβιας Ετοιμότητας Boxer

Τόσο η ΜEU όσο και η Boxer, έχουν πλέον αναπροσαρμόσει την πορεία τους και επιταχύνει την ανάπτυξή τους στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο CNN. Ένας από αυτούς δήλωσε πάντως ότι δεν είναι σαφές εάν θα αναπτυχθεί ολόκληρη η δύναμή τους ή μόνο μέρος της. Οι δύο ομάδες περιλαμβάνουν από περίπου 4.500 πεζοναύτες και ναύτες η καθεμία και διαθέτουν ευρύ φάσμα δυνατοτήτων πέρα από επιχειρήσεις εδάφους, όπως σημαντικά μέσα αεροπορίας και υποστήριξης. Ορισμένες μονάδες τους είναι επίσης εκπαιδευμένες για ειδικές επιχειρήσεις.

31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών & Ομάδα Αμφίβιας Ετοιμότητας

Μια δεύτερη Ομάδα Αμφίβιας Ετοιμότητας (ARG) και Πεζοναυτών (MEU) με χιλιάδες άνδρες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών που εδρεύει στην Οκινάουα, αναπτύσσεται επίσης στην περιοχή. Το CNN είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το πολεμικό σκάφος USS Tripoli εντοπίστηκε να πλησιάζει τη Σιγκαπούρη την περασμένη εβδομάδα.

50.000 ήδη στην περιοχή

Η Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, πριν από οποιαδήποτε επιπλέον αποστολή δυνάμεων ή προετοιμασία για ανάπτυξη.

Δέκα δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο το «μυστηριώδες δώρο» του Ιράν – Τι αποκάλυψε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δέκα δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, κίνηση την οποία χαρακτήρισε ως ένα είδος «δώρου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί αρχικά την Τρίτη (24/03) σε ένα «πολύ μεγάλο δώρο» από την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Σήμερα διευκρίνισε ότι, ενώ το Ιράν είχε δεσμευτεί να αφήσει να περάσουν οκτώ μεγάλα πετρελαιοφόρα, τελικά επέτρεψε τη διέλευση δέκα.

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σημείωσε ότι ορισμένα από τα πλοία φέρουν πακιστανική σημαία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη πως η Ουάσινγκτον συνομιλεί «με τους κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι, κατά την άποψή του, το Ιράν δεν θα έπρεπε να επιβάλλει «διόδια» για τη διέλευση από το Ορμούζ, αν και, όπως είπε, αυτό συμβαίνει.

Τέλος, ανέφερε ότι μία πιθανή επιλογή θα ήταν να τεθεί υπό αμερικανικό έλεγχο το ιρανικό πετρέλαιο, αποφεύγοντας ωστόσο να επεκταθεί περαιτέρω στο ζήτημα.