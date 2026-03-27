Στο πλατό του Fox News εκτυλίχθηκε άβολη στιγμή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας τηλεφωνικά για τον πόλεμο στο Ιράν, φάνηκε να φλερτάρει ανοιχτά με τη 53χρονη παρουσιάστρια Ντάνα Περίνο.

Η Περίνο, γνωστή από την εκπομπή «The Five Show» και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τζορτζ Μπους τζούνιορ, ρώτησε τον Τραμπ για την κατάσταση του ιρανικού λαού: «Έχετε κάποια εικόνα για το πώς τα πάνε; Έχουν πόσιμο νερό; Έχουν τροφή; Είναι συγκλονιστικό», σε μια ανύποπτη στιγμή που προκάλεσε ένταση στο στούντιο.

«Ναι, αλλά προηγουμένως, θυμάσαι που είχαμε δειπνήσει πριν πολλά χρόνια στον Trump Tower, όταν ήταν ακόμη ολοκαίνουργιο κτίριο;» ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ναι, πολλά χρόνια πριν» απάντησε η παρουσιάστρια χωρίς να φαντάζεται πού το πάει ο Τραμπ. «Δεν έχεις αλλάξει. Δεν επιτρέπεται να το πω αυτό. Είναι το τέλος της πολιτικής μου καριέρας, αλλά ίσως να είσαι ακόμα πιο όμορφη , εντάξει; Οπότε, δεν ξέρω τι κάνεις».

Με αμηχανία, η 53χρονη παρουσιάστρια επιχείρησε να το αποδώσει στο τμήμα μαλλιών και μακιγιάζ του Fox.

Αλλά ο Τραμπ επέμεινε: «Δεν θα το πω αυτό, γιατί θα σημάνει το τέλος της πολιτικής μου καριέρας. Δεν επιτρέπεται πια να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη» και έδωσε και συμβουλές στον επίσης παρουσιαστή της εκπομπής, Τζέσι Γουάτερς: «Το ξέρεις αυτό, Τζέσι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός».

“Do you remember when we had lunch years ago in the base of Trump Tower when it was a brand-new building?”



US President Donald Trump appears to flirt with Fox News host after being asked about the situation of Iranians. pic.twitter.com/LSjNTR0yQL March 27, 2026

Στην ίδια – περίεργη – συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από τη CIA πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος. «Και άλλοι πολλοί το λένε» είπε αόριστα, προσθέτοντας ότι αυτό «τον φέρνει σε δύσκολη θέση» στο εσωτερικό της χώρας η οποία τιμωρεί αυστηρά την ομοφυλοφιλία .

"Did the CIA tell you that Ayatollah Jr. is gay?"@POTUS: "They did say that… I think a lot of people are saying that — which puts him off to a bad start in that particular country." pic.twitter.com/Gd5miHN6vQ March 26, 2026

«Τα πήγα πολύ καλά με το gay vote»

Ο Τράμπ, τέλος, ισχυρίστηκε ότι τον στηρίζει και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τονίζοντας ότι κατέγραψε υψηλά ποσοστά στο λεγόμενο «gay vote». Σχολιάζοντας τη στάση ομάδων ακτιβιστών που στηρίζουν την παλαιστινιακή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των θέσεων τους και της πραγματικότητας σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. «Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους γκέι – τους εκτελούν αμέσως. Τους ρίχνουν από κτίρια», ανέφερε. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε σημαντική απήχηση στους ψηφοφόρους της LGBTQ κοινότητας. «Νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά με το gay vote. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει πάρει το ποσοστό που πήρα εγώ και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Ίσως επειδή είμαι από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω», δήλωσε. Παράλληλα αναφέρθηκε στο τραγούδι «YMCA» των Village People, το οποίο χρησιμοποιούσε σε δημόσιες εμφανίσεις του. «Έπαιζα τον λεγόμενο “εθνικό ύμνο των γκέι” ως μουσική εξόδου στις συγκεντρώσεις μου και νομίζω ότι αυτό βοήθησε», πρόσθεσε.

