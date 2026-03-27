Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βαντεφούλ, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βοηθά το Ιράν να εντοπίσει πιθανούς στόχους για επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ελπίζει να χρησιμοποιήσει τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν ως αντιπερισπασμό από την εισβολή του στην Ουκρανία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους σε συνάντηση της G7 στη Γαλλία, ο Βαντεφούλ είπε επίσης ότι μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για να του παρουσιάσει τη θέση της Γερμανίας, η οποία δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να διαδραματίσει ρόλο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

«Ο Πούτιν ελπίζει κυνικά ότι η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα αποσπάσει την προσοχή μας από τα εγκλήματά του στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βαντεφούλ. «Αυτός ο υπολογισμός του δεν πρέπει να πετύχει. Βλέπουμε πολύ καθαρά πόσο στενά συνδέονται οι δύο συγκρούσεις. Η Ρωσία προφανώς υποστηρίζει το Ιράν με πληροφορίες σχετικά με πιθανούς στόχους».

