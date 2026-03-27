Προβληματισμό και ενόχληση εξέφρασε τις προηγούμενες μέρες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις της Μοσάντ ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα οδηγούσε σε μαζικές διαδηλώσεις και πολιτική αποσταθεροποίηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Jerusalem Post, ο Νετανιάχου έχει εκφράσει δυσαρέσκεια σε συσκέψεις ασφαλείας, καθώς οι προβλέψεις της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών ότι η σύγκρουση θα προκαλούσε κύμα αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στο Ιράν δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Όπως αναφέρεται, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται να ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να επιδιώξει τον τερματισμό των επιχειρήσεων πριν αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα είχε εκτιμήσει ότι μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη των συγκρούσεων θα μπορούσε να ενισχυθεί η δράση της ιρανικής αντιπολίτευσης, οδηγώντας σε διαδηλώσεις, ταραχές και ενδεχομένως ευρύτερη εξέγερση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπαρνέα είχε παρουσιάσει την εκτίμησή του σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Μπαρνέα φέρεται να υποστήριξε ότι, εφόσον επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του πολέμου – δηλαδή σοβαρά πλήγματα σε πρόσωπα-κλειδιά, στην πολιτική ηγεσία, στους κρατικούς θεσμούς και στους μηχανισμούς καταστολής του καθεστώτος – τότε η Μοσάντ και η CIA θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση εξελίξεων που θα οδηγούσαν σε αλλαγή καθεστώτος, ενθαρρύνοντας την έξοδο πολιτών στους δρόμους και την ανάδειξη εναλλακτικής πολιτικής ηγεσίας.

Σε σχετικό δημοσίευμα, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υιοθέτησε το συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ και ο Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε να συμμερίζεται το αισιόδοξο σενάριο σύμφωνα με το οποίο η εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας, σε συνδυασμό με επιχειρήσεις πληροφοριών, θα μπορούσε να προκαλέσει λαϊκή εξέγερση που θα οδηγούσε σε ταχεία λήξη του πολέμου.



