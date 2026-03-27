Συγκλονιστικές μαρτυρίες αμάχων έρχονται από την Τεχεράνη, όπου οι βομβαρδισμοί από ΗΠΑ και Ισραήλ, παρά το ότι στοχεύουν –όπως υποστηρίζεται– πρόσωπα και υποδομές του καθεστώτος, έχουν ως αποτέλεσμα και βαριές απώλειες μεταξύ των πολιτών.

Το BBC περιγράφει μια δραματική σκηνή που αποτυπώνει την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι Ιρανοί. Μια μητέρα είναι δίπλα στα ερείπια και φωνάζει το όνομα της κόρης της. Η γυναίκα, περιμένει για μέρες τους διασώστες να σκάψουν στα κατεστραμμένα ερείπια του διαμερίσματος της κόρης της, στη Ρεσαλάτ, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στα ανατολικά της Τεχεράνης.

«Δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό για να τη βγάλει έξω. Η κόρη μου είναι κάτω από τα ερείπια… φοβάται το σκοτάδι», λέει στο βρετανικό δίκτυο.

Σε ανεξάρτητη έρευνα που έχει κάνει το BBC, υπάρχουν στοιχεία πως η σειρά επιθέσεων κατά στόχων του ιρανικού καθεστώτος γίνεται σε αστικές γειτονιές της Τεχεράνης και από τα χτυπήματα σκοτώνονται και άμαχοι.

Δεκάδες οικογένειες ζούσαν στην πολυκατοικία στη Ρεσαλάτ πριν καταστραφεί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 9 Μαρτίου.

Η γυναίκα που είναι παγιδευμένη στα ερείπια ζούσε στο συγκρότημα με τον σύζυγό της και τη μικρή κόρη της. Λίγες μέρες μετά την επιδρομή, η ίδια και η κόρη της εντοπίστηκαν νεκρές κάτω από τα ερείπια. Ο σύζυγος επέζησε.

Μια άλλη πολυκατοικία, απέναντι, καταστράφηκε επίσης κατά την αεροπορική επιδρομή. Ένας 55χρονος που ζούσε σε ένα διαμέρισμα είπε ότι η επίθεση ήταν «τόσο ξαφνική» που «πετάχτηκα στην άλλη άκρη του δωματίου».

Λέει ότι όλα τα υπάρχοντά του βρίσκονται τώρα θαμμένα κάτω από τα ερείπια. «Δεν έχω τίποτα πια… Όλα τα έγγραφά μου, τα πάντα, χάθηκαν».

Οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι λένε πως περίπου 40-50 άμαχοι σκοτώθηκαν από μια μεμονωμένη επίθεση. Όσοι έμειναν άστεγοι διαμένουν προς το παρόν σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής. «Αυτή ήταν η ζωή μας», αναφέρει ο 55χρονος.

Οι IDF απάντησαν στο BBC πως στόχευσαν ένα στρατιωτικό κτίριο που χρησιμοποιούσε η ιρανική Basij, μια παραστρατιωτική ομάδα που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το BBC, φαίνεται πως η επίθεση προκάλεσε απώλειες και ζημιές στη γύρω περιοχή. Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την επίθεση δείχνουν τουλάχιστον τέσσερα κατεστραμμένα κτίρια. Ενώ ένα από αυτά ήταν γνωστό ότι συνδέεται με τη Basij, τα γύρω κτίρια φαίνεται να ήταν κατοικίες.

Οι κάτοικοι περιγράφουν πως άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις με διαφορά δευτερολέπτων. «Χτύπησαν τρεις φορές», λέει ένας επιζών. «Μεταξύ 2-3 δευτερολέπτων. Προσπάθησα να σηκωθώ, αλλά τα ερείπια έπεσαν πάνω στο κεφάλι μου», σημείωσε.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο BBC ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πιθανότατα χρησιμοποιεί σε ολόκληρη την Τεχεράνη μεγάλες βόμβες της σειράς Mark 80, οι οποίες συχνά είναι εξοπλισμένες με συστήματα καθοδήγησης ακριβείας και έχουν βάρος περίπου 900 κιλών.

Ο ΟΗΕ έχει καλέσει τις χώρες και τις ένοπλες ομάδες που βρίσκονται σε πόλεμο να αποφεύγουν τη χρήση ισχυρών βομβών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές λόγω του κινδύνου για τη ζωή των αμάχων. Και η χρήση μιας τέτοιας βόμβας στην περιοχή είναι παράνομη, λένε ειδικοί στο ανθρωπιστικό δίκαιο.

Και η περίπτωση της Ρεσαλάτ δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Από την έναρξη της σύγκρουσης, οι IDF δήλωσαν ότι έχουν ρίξει περισσότερες από 12.000 βόμβες σε ολόκληρο το Ιράν και 3.600 βόμβες μόνο στην Τεχεράνη.

Και η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 9.000 στόχους σε ολόκληρη τη χώρα.

Πολλές από αυτές τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις είχαν ως στόχο αστυνομικά τμήματα, κτίρια της πολιτοφυλακής Basij, αρχηγεία της αστυνομίας, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες, κρησφύγετα, κατοικίες μελών του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και πιθανές αποθήκες πυρομαχικών και σημεία ελέγχου.

Και συχνά οι στόχοι αυτοί είναι μέσα σε πολυσύχναστες αστικές γειτονιές.

Την 1η Μαρτίου, ισραηλινή επίθεση έπληξε το αστυνομικό τμήμα του Αμπασαμπάντ κοντά στην πλατεία Νιλουφάρ, όπου είχαν συγκεντρωθεί οικογένειες Ιρανών μετά τη νηστεία του Ραμαζανιού.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς, με τον αριθμό να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί. Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για ένα «τρομακτικό φως» και ακολούθησαν πολλαπλές εκρήξεις.

«Τρέξαμε στον δρόμο», είπε ένας άνδρας. «Ένας άνδρας και μια γυναίκα είχαν μόλις βγει από ένα κατάστημα… χτυπήθηκαν αμέσως», σημείωσε.

Κάτοικοι ανέφεραν πολλαπλές επιθέσεις. «Δεν πέρασαν ούτε δύο λεπτά», είπε ένας άλλος μάρτυρας. «Όταν επιστρέψαμε, χτύπησαν ξανά», σημείωσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση λέγοντας πως χτύπησαν «στρατιωτικό στόχο». Αλλά η ανάλυση του BBC δείχνει πως οι ζημιές ήταν πολλές περισσότερες.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, να πλήττουν εγκαταστάσεις στρατιωτικών στόχων εντός ή κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το Human Rights Activists News Agency αναφέρει ότι 1.464 άμαχοι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 217 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν κατά τον πρώτο μήνα της σύγκρουσης.

Επίσης, κάτοικοι δήλωσαν στο BBC ότι οι επιθέσεις που πλήττουν κατοικημένες περιοχές εντείνουν τη δυσαρέσκεια ακόμη και των επικριτών του ιρανικού καθεστώτος.

Στην Τεχεράνη, οι κάτοικοι επικρίνουν και τις ιρανικές αρχές για την αντίδρασή τους στον πόλεμο, λέγοντας πως δεν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, όπως δημόσια καταφύγια ή χώροι προσωρινής στέγασης εκτοπισμένων.

Ακόμη, αρκετοί πολίτες είπαν στο βρετανικό δίκτυο πως δεν έχουν λάβει ούτε μία οδηγία για το πού να πάνε ή πώς να προστατευτούν από τις επιθέσεις.

«Δεν υπάρχουν σειρήνες, ούτε προειδοποιήσεις», είπε ένας κάτοικος. «Απλώς ακούς την έκρηξη», λέει.

Οι πολίτες, που δεν έχουν ούτε συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, λένε πως νιώθουν εκτεθειμένοι, μην ξέροντας πότε και πού θα γίνει η επόμενη επίθεση.

Όπως τονίζει και το BBC, η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει δημοσίως κανένα πρωτόκολλο άμυνας σε εθνικό επίπεδο, ως απάντηση στις επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιμένουν πως στοχεύουν τις υποδομές του ιρανικού κράτους στην Τεχεράνη. Ωστόσο, σε μια πόλη όπου αυτές οι υποδομές βρίσκονται δίπλα σε σπίτια, καταστήματα και σχολεία, οι συνέπειες είναι τραγικές. Και οι Ιρανοί νιώθουν πως δεν είναι πουθενά ασφαλείς.

