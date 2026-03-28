Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν εμπορικό τρένο και όχημα συγκρούστηκαν σε διάβαση, σε αγροτική περιοχή του Μισισιπή.

Και οι πέντε νεκροί ήταν στο βαν, δήλωσε ο ιατροδικαστής της κομητείας Στόουν, Γουέιν Φλούρι. Η μόνη επιζήσασα επιβάτης του βαν, μια 23χρονη γυναίκα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός σε κανέναν από τους επιβαίνοντες του τρένου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα εμπορικό τρένο Canadian Pacific Kansas City συγκρούστηκε με ένα όχημα σε διάβαση. Το σημείο ήταν κοντά στην πόλη Wiggins, περίπου 72 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Biloxi.

«Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας», δήλωσε η σιδηροδρομική εταιρεία.

