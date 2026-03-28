Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από ιρανική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σε συνεργασία με καταδιωκτικά αεροσκάφη, επιχειρούν για την αναχαίτιση των επιθέσεων που προέρχονται από το Ιράν.

Φωτιές από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση πυραύλου

Παράλληλα, οι αρχές στο Αμπού Ντάμπι ανέφεραν ότι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στη βιομηχανική περιοχή του Χαλίφα, στη νότια ακτογραμμή της χώρας. Όπως διευκρινίστηκε, τα περιστατικά συνδέονται με συντρίμμια που προήλθαν από την επιτυχημένη αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι οι τραυματίες είναι πέντε άτομα ινδικής υπηκοότητας, με τραύματα που χαρακτηρίζονται από ελαφρά έως μέτρια.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στενός σύμμαχος των Ηνωμένες Πολιτείες και μία από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων με πυραύλους και drones από το Ιράν προς χώρες του Κόλπου, ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση της έντασης που ακολούθησε το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

