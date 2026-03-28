Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένης μιας ανταποκρίτριας του Al-Mayadeen–ενός καναλιού που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ–σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δεύτερος δημοσιογράφος ήταν ανταποκριτής του Al-Manar, του καναλιού που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα.

«Η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen, Φατιμά Φτούνι, και ο ανταποκριτής του Al-Manar, Αλί Σουαΐμπ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της Φτούνι, ένας εικονολήπτης, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση.

Το Al-Mayadeen επιβεβαίωσε τον θάνατο της Φτούνι στο κανάλι του στο Telegram, ενώ το Al-Manar ανακοίνωσε τον θάνατο του πολεμικού ανταποκριτή του, ενός από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του καναλιού, σε δελτίο ειδήσεων.

ertnews.gr