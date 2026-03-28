«Η σφοδρή απάντηση του Ιράν θα επιταχύνει τη συνεχιζόμενη κατάρρευση του ισραηλινού στρατού», τόνισε σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με αφορμή την προειδοποίηση που είχε κάνει ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού.

Ακόμη, αναφέρει «Με την κλιμάκωση της έντασης και τις επιθέσεις στις βιομηχανικές υποδομές του Ιράν, το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς επιχειρεί να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο διεφθαρμένο του υπουργικό συμβούλιο και τον στρατό.»

Iran’s Parliament Speaker Ghalibaf:



The Israeli military chief warned, “I'm raising 10 red flags … the IDF will collapse into itself.”



By escalating tensions and attacking Iran’s industrial infrastructure, the criminal Zionist regime is attempting to ignore these warnings and… pic.twitter.com/KzZtBVG1zX March 28, 2026

Τι είχε πει ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας την Τετάρτη 25/03 το βράδυ, ότι το στράτευμα θα «καταρρεύσει εκ των έσω», καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με κλιμακούμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις και αυξανόμενη έλλειψη προσωπικού.

«Υψώνω δέκα κόκκινες σημαίες ενώπιόν σας», φέρεται να δήλωσε ο Ζαμίρ προς τους υπουργούς, σύμφωνα με το δίκτυο Channel 13.

«Οι IDF χρειάζονται τώρα νόμο περί στράτευσης, νόμο για την εφεδρεία και νόμο για την παράταση της υποχρεωτικής θητείας», αναφέρεται ότι δήλωσε.

«Σε λίγο καιρό, οι IDF δεν θα είναι έτοιμοι για τις καθημερινές τους αποστολές και το σύστημα των εφέδρων δεν θα αντέξει».

