Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από θραύσματα κατά την άμεση πρόσκρουση ιρανικού πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσαν η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA) και ο στρατός. Το περιστατικό σημειώνεται περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, που ξέσπασε μετά από ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ο πύραυλος έπληξε το χωριό Εσθαόλ, κοντά στο Μπέιτ Σεμές, όπου νωρίτερα είχαν σκοτωθεί εννέα άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, από προηγούμενη επίθεση ιρανικού πυραύλου.

Ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε το περιστατικό ως «άμεση πρόσκρουση». Η MDA διευκρίνισε ότι οι τραυματισμοί προήλθαν «από θραύσματα και το ωστικό κύμα».

Εικόνες που δημοσίευσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν έναν τεράστιο κρατήρα διαμέτρου αρκετών μέτρων, περιτριγυρισμένο από συντρίμμια, ενώ τουλάχιστον δώδεκα οχήματα υπέστησαν ζημιές ή καλύφθηκαν με εκτιναγμένο χώμα.

Οι διασώστες και οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν γύρω από ένα σπίτι που καταστράφηκε ολοσχερώς, αφήνοντας μόνο ένα γυμνό κουφάρι, ενώ τα κεραμίδια σκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, κατήγγειλε στο X ότι “το σπίτι μιας οικογένειας στο Εσθαόλ καταστράφηκε από ιρανικό πύραυλο. Αυτό δεν είναι βάση ούτε στρατιωτικός στόχος. Είναι ένα σπίτι“.

Σύμφωνα με τον Οχάντ Μογιάλ, διοικητή της περιοχής της Ιερουσαλήμ και υπεύθυνου για την παθητική άμυνα, τα κτίρια γύρω από τον κρατήρα υπέστησαν «σημαντικές ζημιές», ενώ πιο μακριά παρατηρήθηκαν «πιο ελαφρές ζημιές».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, συνεχίζεται με αμοιβαίες επιθέσεις: τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν και η αντίστοιχη αντίδραση της Τεχεράνης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας το Ισραήλ και γειτονικές χώρες.

