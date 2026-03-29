Το αμερικανικό Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, η οποία επικαλείται πηγές στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, δεν σχεδιάζεται μία χερσαία εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, αλλά έφοδοι στο ιρανικό έδαφος από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.

Στη Μέση Ανατολή το USS Tripoli με 2.500 αμερικανούς πεζοναύτες

Το πλοίο αεραποβατικών επιχειρήσεων, είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, κάθετης από-προσνήωσης και έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 2.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το διακλαδικό στρατηγείο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Washington Post, μια τέτοια αποστολή θα μπορούσε να εκθέσει το αμερικανικό προσωπικό σε μια σειρά απειλών, όπως ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, πυρά από το έδαφος και αυτοσχέδια εκρηκτικά και δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ έχει εγκρίνει αυτά τα σχέδια του Πενταγώνου.

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλάζει την αφήγηση σχετικά με τον πόλεμο. Ενώ ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να διαπραγματευτεί το τέλος της σύγκρουσης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προειδοποίησε την Τρίτη ότι αν το καθεστώς της Τεχεράνης δεν τερματίσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και δεν σταματήσει τις απειλές του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, ο πρόεδρος είναι «έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» εναντίον τους.

Η Λέβιτ σχολιάζοντας το ρεπορτάζ ανέφερε πως: «Είναι καθήκον του Πενταγώνου να προβαίνει σε προετοιμασίες, ώστε να παρέχει στον ανώτατο διοικητή τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει λάβει κάποια απόφαση».

Οι συζητήσεις εντός της κυβέρνησης τον τελευταίο μήνα αφορούν την πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ, ενός βασικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, καθώς και επιδρομές σε άλλες παράκτιες περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ με σκοπό τον εντοπισμό και την καταστροφή όπλων που μπορούν να στοχεύσουν εμπορικά και στρατιωτικά πλοία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι η υλοποίηση των υπό εξέταση στόχων θα διαρκέσει πιθανώς «εβδομάδες, όχι μήνες», ενώ άλλος εκτίμησε ότι το χρονικό πλαίσιο θα είναι «μερικοί μήνες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στις 20 Μαρτίου δήλωσε στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο: «Δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά. Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα, αλλά δεν στέλνω στρατεύματα».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Γαλλία την Παρασκευή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν πρόκειται να είναι μια παρατεταμένη σύγκρουση».

Επανέλαβε την εκτίμηση της κυβέρνησης ότι η επιχείρηση προχωράει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και είπε ότι οι ΗΠΑ «μπορούν να επιτύχουν όλους τους στόχους χωρίς στρατεύματα εδάφους».

Πάντως, η προοπτική της αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων μάχης στο ιρανικό έδαφος αντιμετωπίζει σημαντική αντίδραση μεταξύ των Αμερικανών, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Μια δημοσκόπηση, που διεξήχθη από κοινού από το Associated Press και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου του Σικάγου, έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων αντιτίθεται έντονα στη χρήση χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, ενώ μόλις το 12% τάσσεται υπέρ.

Οι ερωτηθέντες ήταν πιο ομοιόμορφα διχασμένοι ως προς το αν οι ΗΠΑ πρέπει να εξαπολύσουν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, με το 39% να αντιτίθεται και το 33% να τάσσεται υπέρ.

Παρότι υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με την πιθανότητα κατάληψης του νησιού Χαργκ από αμερικανικές δυνάμεις, ο Μάικλ Άιζενστατ, διευθυντής του Προγράμματος Στρατιωτικών και Ασφαλείας Σπουδών στο Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον εκτιμά πως μια τέτοια αποστολή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Κατά τον ίδιο, ίσως είναι ασφαλέστερο για τις αμερικανικές δυνάμεις να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από το νησί και να το χρησιμοποιήσουν ως μέσο πίεσης για να υποχρεώσουν το Ιράν να απομακρύνει τυχόν νάρκες που έχει τοποθετήσει στο Στενό του Ορμούζ.

«Δεν θα ήθελα να βρεθώ σε εκείνο το στενό μέρος, με το Ιράν να έχει τη δυνατότητα να εξαπολύσει βροχή από drones και ίσως και πυροβολικό», σημείωσε ο Άιζενστατ, που είναι συνταξιούχος αξιωματικός του στρατού και έχει υπηρετήσει σε Ιράκ, Ισραήλ και Ιορδανία.

Μια πιο έξυπνη αποστολή εδάφους, είπε, θα ήταν οι αμερικανικές δυνάμεις να «καθαρίσουν» ορισμένες από τις παράκτιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν που αποτελούν απειλή για την εμπορική και στρατιωτική ναυτιλία. Ορισμένες βρίσκονται κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ενώ άλλες πιθανόν βρίσκονται πιο μακριά κατά μήκος της ακτής, είπε.

Η κατάληψη ιρανικού εδάφους σίγουρα θα έφερνε σε δύσκολη θέση το καθεστώς και θα έδινε πλεονέκτημα στις ΗΠΑ για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ανέφερε άλλος αξιωματούχος. Η μεγαλύτερη πρόκληση, κατά τον ίδιο, θα είναι η προστασία των αμερικανικών δυνάμεων που θα κατέχουν το έδαφος.

«Πρέπει να παρέχουμε κάλυψη στους άνδρες μας στο νησί Χαργκ. Αυτή είναι η δύσκολη αποστολή. Η κατάληψή του δεν είναι δύσκολη», εκτίμησε.

