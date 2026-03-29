Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι αρκετοί ένοπλοι της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε πρόσφατες χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, ενώ στρατιώτες εντόπισαν αποθήκη όπλων που περιλάμβανε αντιαρματικούς πυραύλους, χειροβομβίδες και εκρηκτικά.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που δύο ένοπλοι της Χεζμπολάχ εντοπίζονται και στη συνέχεια εξοντώνονται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 מבצעים פעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון.



במהלך פעילות במרחב, כוחות האיסוף של יחידה 869 זיהו מספר מחבלים חמושים נכנסים למבנה במרחב.

הכוחות הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה אליו נכנסו המחבלים… pic.twitter.com/rtKTaiqL7D March 29, 2026

Σύμφωνα με τις IDF, σε μία από τις επιχειρήσεις, μέλη της 869ης Μονάδας Συλλογής Πληροφοριών Μάχης εντόπισαν ομάδα ενόπλων της Χεζμπολάχ να εισέρχεται σε κτίριο στο νότιο Λίβανο. Λίγο αργότερα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε πλήγμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι ένοπλοι που βρίσκονταν στο σημείο.

תיעוד מפעילות כוחות חטיבת גבעתי בדרום לבנון: חוסלו מחבלי חיזבאללה שניסו להפעיל מטען ואותרו עשרות טילי נ״ט



הלילה, לוחמי גבעתי בפיקוד אוגדה 91 זיהו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שניסו להניח מטענים ולשגר פצצות מרגמה לעבר הכוחות.

בסגירת מעגל מהירה, הלוחמים בשטח ירו לעברם וחיסלו את… pic.twitter.com/7bF0Ecgjp9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 29, 2026

Σε άλλο περιστατικό, οι IDF ανέφεραν ότι στρατιώτες της Ταξιαρχίας Givati εντόπισαν ομάδα ενόπλων της Χεζμπολάχ που επιχείρησαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και να εκτοξεύσουν όλμους εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.

«Οι στρατιώτες στο έδαφος άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, ο οποίος σημείωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των ισραηλινών στρατιωτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις IDF, οι στρατιώτες της Givati εντόπισαν αποθήκη όπλων που περιλάμβανε δεκάδες αντιαρματικούς πυραύλους, χειροβομβίδες και άλλα εκρηκτικά.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Λιβάνου, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η αποτροπή επιθέσεων κατά των δυνάμεών του.



