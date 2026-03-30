Ένταση και επεισόδια σημάδεψαν έναν φιλανθρωπικό αγώνα χόκεϊ στη Νέα Υόρκη, όπου πυροσβέστες και αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι σε μια αναμέτρηση που ξέφυγε από τα αθλητικά όρια.

Ο πρώτο καβγάς ξεκίνησε οχτώ λεπτά μετά την έναρξη όταν ήρθαν στα χέρια τα στελέχη της FDNY και του NYPD που συμμετείχαν στον αγώνα που διεξήχθη στο UBS Arena.

Gloves are off at FDNY vs. NYPD pic.twitter.com/hnudCeeQOz March 29, 2026

Αν και τα πνεύματα ηρέμησαν χάρη στην επέμβαση των διαιτητών, οι αστυνομικοί ήρθαν στα χέρια με τους πυροσβέστες και στο τέλος του αγώνα ανταλλάσσοντας γροθιές και σπρωξίματα.

Για την ιστορία η ομάδα του NYPD κέρδισε με 3-2 αυτή της FDNY, για πρώτη φορά την τελευταία 10ετια που διεξάγεται ο εν λόγω αγώνας.

