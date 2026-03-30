Χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Η εξέλιξη καταγράφεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει τα επόμενα βήματά του στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Όπως είχε μεταδώσει πρώτο το Reuters στις 18 Μαρτίου, η αμερικανική κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον χιλιάδων στρατιωτών στην περιοχή. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δυνάμεων εντός ιρανικού εδάφους.

Οι αλεξιπτωτιστές, με βάση το Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, προστίθενται στις χιλιάδες επιπλέον ναύτες, πεζοναύτες και δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων που έχουν σταλεί στην περιοχή, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, περίπου 2.500 πεζοναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή.

Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν αναφέρουν συγκεκριμένα πού αναπτύσσονται οι στρατιώτες, αλλά η κίνηση θεωρείται αναμενόμενη.

Οι επιπλέον στρατιώτες του Στρατού περιλαμβάνουν στοιχεία από το επιτελείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, κάποιες μονάδες υποστήριξης και ένα τάγμα μάχης.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν, αλλά η παρουσία τους ενισχύει τη δυνατότητα μελλοντικών επιχειρήσεων στην περιοχή, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι στρατιώτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς στην περίπτωση πολέμου με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας προσπάθειας κατάληψης του Νησιού Χαρκ, το οποίο αποτελεί το κέντρο για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

