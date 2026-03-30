Πτήση της Delta Airlines αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Βραζιλία, αφού προέκυψε πρόβλημα στον κινητήρα λίγο μετά την απογείωση και έπιασε φωτιά. Η πτήση DL104, η οποία είχε προορισμό την Ατλάντα, παρουσίασε μηχανική δυσλειτουργία στον αριστερό κινητήρα, καθώς το αεροσκάφος απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο, αναφέρει η New York Post.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που σπινθήρες εκτοξεύονται κάτω από το φτερό του αεροσκάφους, τη στιγμή που οι τροχοί αποκολλώνται από τον διάδρομο απογείωσης, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

🚨 DRAMATIC FOOTAGE: A passenger aboard Delta flight DL104 captured video of the aircraft’s left engine failing and catching fire shortly after takeoff from São Paulo Airport. The flight, which was en route to Atlanta, was forced to turn back and landed safely at GRU.



Η αεροπορική εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε «μηχανικό πρόβλημα». Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου, το αεροσκάφος τύπου Airbus A330-300 προσγειώθηκε με ασφάλεια και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting – Υπηρεσία Διάσωσης και Πυρόσβεσης Αεροσκαφών).

Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητά μας. Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την καθυστέρηση στο ταξίδι τους», ανέφερε η εταιρεία.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος.