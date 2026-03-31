Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται επικίνδυνα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από άμεσες στρατιωτικές συγκρούσεις. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι μια επιχείρηση για την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού θα υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει ο ίδιος ο πρόεδρος για τη διάρκεια της στρατιωτικής εμπλοκής.

Η προτεραιότητα της Ουάσιγκτον, όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι, είναι η αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού και των αποθεμάτων πυραύλων της Τεχεράνης, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα περιοριστούν στη συνέχεια. Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ασκήσουν διπλωματική πίεση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής του εμπορίου μέσω του στενού.

Σε περίπτωση που η διπλωματική οδός αποτύχει, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ζητήσουν από ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς συμμάχους να αναλάβουν δράση για να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει με κατάληψη της νήσου Χαργκ, όπου υπάρχουν σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα, απαντώντας στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης σε υποδομές Ισραήλ και Κουβέιτ.

Ο Τραμπ θα ενδιαφερόταν να αναλάβουν οι Αραβικές χώρες το κόστος του πολέμου με Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενδιαφέρονταν να καλέσει τις αραβικές χώρες να αναλάβουν το κόστος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με την Καρολάιν Λέβιτ, πρόκειται για μια ιδέα που ξέρει ότι έχει ο Αμερικανός πρόεδρος και κάτι για το οποίο πιστεύει ότι θα πει περισσότερα ο ίδιος.

Αραγτσί: «Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στη Σαουδική Αραβία ότι είναι «καιρός να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις».

Σε ανάρτηση στο X, ο Αραγτσί λέει ότι το Ιράν «σέβεται» τη Σαουδική Αραβία και τη θεωρεί «αδελφικό έθνος».

Οι επιχειρήσεις του Ιράν στοχεύουν «τους εχθρούς-επιτιθέμενους που δεν έχουν κανένα σεβασμό για τους Άραβες ή τους Ιρανούς», λέει.

Iran respects the Kingdom of Saudi Arabia and considers it a brotherly nation.



Our operations are aimed at enemy aggressors who have no respect for Arabs or Iranians, nor can provide any security. Just look at what we did to their aerial command.



High time to eject U.S. forces. pic.twitter.com/yYNBpebN8i — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 30, 2026

Ο Αραγτσί δημοσίευσε τα σχόλιά του μαζί με μια φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο αεροπλάνο με διακριτικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. «Δείτε τι κάναμε στην αεροπορική τους διοίκηση», γράφει.

Το Ιράν ενέκρινε σχέδια για διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Η Επιτροπή Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου ενέκρινε τη Δευτέρα σχέδιο για την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σκοπός του σχεδίου της επιτροπής είναι η επιβολή «του κυριαρχικού ρόλου του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεών του», ανέφερε τη Δευτέρα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB).

Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας του Ιράν επί του στενού, ενώ περιλαμβάνει «διατάξεις ασφαλείας για την προστασία της θαλάσσιας οδού, μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και διόδια σε ριάλ για τα πλοία που διέρχονται».

Επιπλέον, όπως αναφέρει το CNN, θα απαγορεύεται να διέρχονται πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Τέταρτη αναχαίτιση πύραυλου πάνω από την Τουρκία

Ταυτόχρονα, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και είχε κατεύθυνση την Τουρκία, το τέταρτο περιστατικό αυτού του είδους από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για αποκλιμάκωση

Ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει ότι οι διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και προχωρούν καλά, τονίζοντας ότι τα δημόσια μηνύματα της Τεχεράνης διαφέρουν από τις ιδιωτικές επικοινωνίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.

