Σε 14 χρόνια φυλακή καταδικάστηκε η φιναλίστ «καθηγήτρια της χρονιάς» στο Κολοράντο των ΗΠΑ Τέρα Τζόνσον-Σβαρτς γιατί αφενός έκανε σεξ και ναρκωτικά με 16χρονο μαθητή της και αφετέρου συνέχισε να επικοινωνεί μαζί του ακόμα και μετά τις δικαστικές εντολές περί του αντιθέτου.

«Είναι αρκετά χαζή, δεν θα πω ψέματα», είπε το θύμα στην αστυνομία μετά τη δεύτερη σύλληψή της 45χρονης εκπαιδευτικού, αποκαλώντας την «ασταθή γυναίκα». «Ήδη κατέστρεψε τη ζωή της και συνεχίζει να την κάνει χειρότερη» φέρεται να είπε ο ανήλικος.

Η Τζόνσον-Σβαρτς άρχισε να στέλνει μηνύματα και να ανταλλάσσει λίστες αναπαραγωγής μουσικής το 2024 με τον τότε 16χρονο μαθητή της. Αργότερα του αγόρασε τσιγάρα και τον άφησε να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό της στυλό μαριχουάνας πριν αρχίσουν να κάνουν σεξ, ανέφερε η αστυνομία.

Η σχέση τους ανακαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2025 και τότε είχε απολυθεί. Ωστόσο, λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου 2025, ο 16χρονος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να φεύγει από το σχολείο και να μπαίνει στο αυτοκίνητο της εκπαιδευτικού.

Η 45χρονη συνελήφθη με την κατηγορία της απαγωγής σε βαθμό κακουργήματος, τριών κατηγοριών σεξουαλικής επίθεσης σε παιδί και συμβολής στην παραβατικότητα ανηλίκου, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 100.000 δολαρίων αλλά συνέχισε να επικοινωνεί με τον μαθητή παρά τις δικαστικές αποφάσεις.

Ένα Σαββατοκύριακο του Ιουλίου του 2025, η εκπαιδευτικός και το αγόρι συναντήθηκαν σε ένα μουσικό κέντρο και εκεί κάποια στιγμή, στρίμωξε τον έφηβο και του είπε: «Απλώς πες ότι δεν με αγαπάς».

Αφού τον είδε και τις δύο βραδιές, η Τζόνσον-Σβαρτς συνέχισε να του στέλνει μηνύματα. Το αγόρι και οι γονείς του ανέφεραν τη συνάντηση στην αστυνομία και εκείνη συνελήφθη ξανά με το αγόρι να λέει ότι δεν εξεπλάγη που δεν μπορούσε να μείνει μακριά του, αποκαλώντας την «ασταθή γυναίκα».

«Πέταξε όλη της τη ζωή για μένα. Και δεν με εκπλήσσει εντελώς το γεγονός ότι στη συνέχεια θα δυσκολευόταν να την αφήσει, επειδή όντως έδωσε τη ζωή της για μένα. Αλλά όχι, ποτέ δεν της είπα ότι την αγαπώ, και ποτέ δεν μου το είπε αυτό», είπε ο 16χρονος στην ένορκη κατάθεσή του.

