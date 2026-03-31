Ο Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια λόγω του πολέμου στο Ιράν, αναφέροντας ότι χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προμήθεια καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες χωρίς την αμερικανική υποστήριξη.

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι δεν συμμετείχε σε ενέργειες που θα οδηγούσαν στην «εξουδετέρωση» της ιρανικής ηγεσίας. Παράλληλα, πρότεινε δύο εναλλακτικές λύσεις: αφενός την αγορά καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική αγορά διαθέτει επαρκή αποθέματα, και αφετέρου την ανάληψη πιο ενεργητικού ρόλου από τις ίδιες τις χώρες στην εξασφάλιση ενεργειακών πόρων.

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω των Στενών του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αρνήθηκε να εμπλακεί στην επιχείρηση εξόντωσης της ηγεσίας του Ιράν, έχω μια πρόταση: Πρώτον, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα, και δεύτερον, αποκτήστε καθυστερημένο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά και απλώς πάρτε τα. Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως κι εσείς δεν ήσασταν εκεί για εμάς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί», σημειώνοντας ότι «το δύσκολο μέρος έχει ολοκληρωθεί», ενώ κάλεσε τις χώρες να εξασφαλίσουν μόνες τους πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους.

protothema.gr