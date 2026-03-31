Διευκρινίσεις για πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλήθηκε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς άφηνε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να σταματήσει τις προσπάθειες να αναγκάσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ επανέλαβε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι άλλες χώρες δεν έχουν διαθέσει στρατιωτικές δυνάμεις για να συμμετάσχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να αποσύρει άμεσα τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Κάποια στιγμή θα το κάνω, αλλά όχι ακόμη. Οι χώρες πρέπει να αναλάβουν δράση και να διαχειριστούν την κατάσταση. Το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, αλλά θα πρέπει και οι ίδιες να κάνουν τη δουλειά τους» δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, παρά τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις κατά πλοίων και υποδομών χωρών του Περσικού Κόλπου, δεν υφίσταται ουσιαστική απειλή για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να έχει παρουσία στην περιοχή, αλλά κάλεσε τους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία των ενεργειακών ροών.

«Θα είμαι εκεί, αλλά αν δυσκολεύονται να προμηθευτούν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν όπως πρέπει. Ας έρθουν να το πάρουν. Δεν ήθελαν να βοηθήσουν κανέναν. Το ΝΑΤΟ είναι απαίσιο, και όλοι τους είναι απαίσιοι. Οπότε, αν θέλουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν. Δεν υπάρχει πραγματική απειλή, δεν υπάρχει ουσιαστική απειλή, επειδή η χώρα [το Ιράν] έχει αποδεκατιστεί» είπε ο Τραμπ. «Ας έρθουν να το πάρουν. Καιρός ήταν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους».

protothema.gr