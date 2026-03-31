Το Ιράν έχει την «απαραίτητη βούληση» να τερματίσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιδιώκει εγγυήσεις ότι η σύγκρουση δεν θα επαναληφθεί δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Διαθέτουμε την απαραίτητη βούληση να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις — ιδίως οι εγγυήσεις που απαιτούνται για την αποτροπή επανάληψης της επιθετικότητας», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, επαναλαμβάνοντας ένα βασικό αίτημα της Τεχεράνης.

Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει τη γενικότερη στάση του Ιράν ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να αποδώσουν μόνο εφόσον συνοδεύονται από αξιόπιστες δεσμεύσεις από την άλλη πλευρά .

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους ότι δεν έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα επαρκή διάθεση για ουσιαστική αποκλιμάκωση, γεγονός που –όπως υποστηρίζει– δυσκολεύει την επίτευξη συμφωνίας.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής και διπλωματικής έντασης, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και τις διεθνείς προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός να παραμένουν αβέβαιες.

Αντιφατικά μηνύματα Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν: «Δεν σκέφτομαι καν το ουράνιο – Είναι βαθιά θαμμένο»

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν το σκέφτεται καν» το ζήτημα των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τα οποία είναι κρίσιμα ώστε να αποτραπεί η ταχεία ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

«Δεν το σκέφτομαι καν. Ξέρω απλώς ότι είναι τόσο βαθιά θαμμένα που θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε» να τα προσεγγίσει, δήλωσε στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη, αναφερόμενος στα περσινά αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν όπου εκτιμάται ότι φυλάσσονται τα αποθέματα.

