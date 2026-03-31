Τη βεβαιότητα ότι το ιρανικό καθεστώς θα πέσει «αργά ή γρήγορα» εξέφρασε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, λέγοντας ότι επενδύσεις «τρισεκατομμυρίων δολαρίων» της Τεχράνης σε βαλλιστικούς πυραύλους, πυρηνικό εμπλουτισμό και στην υποστήριξη ένοπλων αντιπροσώπων «έχουν πάει χαμένες».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αναφέρθηκε στα πλήγματα που έχει επιφέρει το Ισραήλ στο Ιράν και στον «άξονά» του, κάνοντας αναφορά στις «δέκα πληγές» της Παλαιάς Διαθήκης, παραπέμποντας στην επικείμενη γιορτή του Πάσχα, που ξεκινά αύριο το βράδυ.

Ο ίδιος απαρίθμησε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, των Χούθι στην Υεμένη και άλλων ομάδων στη Δυτική Όχθη, καθώς και κατά του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία.

Παράλληλα, ανέφερε πέντε «πληγές» που έχουν επιβληθεί στο Ιράν: πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα, στους βαλλιστικούς πυραύλους, στις υποδομές του καθεστώτος, στις δυνάμεις ασφαλείας και στους ανώτερους ηγέτες της χώρας.

«Στην Επιχείρηση Rising Lion, απομακρύναμε από πάνω μας την άμεση απειλή του να εξοπλιστεί το Ιράν με πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους», λέει, αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιουνίου. Και στον τρέχοντα πόλεμο, πρόσθεσε, «συντρίψαμε τη βιομηχανική ικανότητα του καθεστώτος να δημιουργήσει αυτά τα εργαλεία καταστροφής».

Όπως είπε ο Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, ήθελε να θάψει αυτά τα προγράμματα βαθιά στο υπέδαφος για να τα κάνει άτρωτα στις ισραηλινές επιθέσεις.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ, η οποία χτυπά το βόρειο Ισραήλ με ρουκέτες και πυραύλους τον τελευταίο μήνα, δεν αποτελεί πλέον «στρατηγική απειλή» για το Ισραήλ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά επεσήμανε τα επιτεύγματα που έχει καταγράψει το Ισραήλ, πιθανώς προετοιμάζοντας το έδαφος σε περίπτωση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει σύντομα τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει επέλθει «στρατηγική ανατροπή» απέναντι στο Ιράν: ενώ η Τεχεράνη ήθελε να πνίξει το Ισραήλ, τώρα η χώρα «πνίγει» το ίδιο το Ιράν. Το καθεστώς, όπως σημειώνει, είναι πιο αδύναμο από ποτέ, ενώ το Ισραήλ πιο ισχυρό από ποτέ.

Παράλληλα άφησε αιχμές ότι ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν είχε αντιληφθεί πλήρως τον ιρανικό κίνδυνο, σημειώνοντας ότι είχε προειδοποιήσει «προέδρους στις ΗΠΑ».

