Σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό για την εξέλιξη της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο κατά του Ιράν την Τετάρτη το βράδυ (1/4), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει στο επιχειρησιακό πεδίο και ότι οι στρατιωτικοί τους στόχοι θα ολοκληρωθούν «πολύ σύντομα». Ανέφερε επίσης, ότι η σύγκρουση έως τώρα είναι πολύ πιο σύντομη από μακροχρόνιους πολέμους, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο πόλεμος στο Βιετνάμ, και έδωσε ένα ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα.

«Τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, θα τους στείλουμε πίσω στη Λίθινη Εποχή, εκεί όπου ανήκουν», είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ ή ανώτατα μέλη της κυβέρνησής του παρουσιάζουν ένα χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο. Όταν ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησής του στις 28 Φεβρουαρίου, είπε ότι θα προχωρήσει «όσο χρειάζεται για να επιτύχουμε τον στόχο μας».

Εκτοτε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο και ότι η στρατιωτική εκστρατεία θα συνεχιστεί για αρκετές εβδομάδες- από δύο έως έξι. Το όριο των έξι εβδομάδων του πολέμου συμπίπτει με την 11η Απριλίου.

Σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο BBC, οι Αμερικανοί πρόεδροι συχνά δίνουν χρονοδιαγράμματα για πολεμικές συγκρούσεις, προκειμένου να κερδίσουν την υποστήριξη του κοινού, και να τα αναθεωρούν αργότερα. Ωστόσο, η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ ξεχωρίζει, σύμφωνα με έναν ειδικό.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φαίνεται να υπονοεί ότι η προφανής ρευστότητα της κατάστασης θα μπορούσε να προσφέρει ένα τακτικό πλεονέκτημα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Τετάρτη, είπε: «Μην λέτε στον εχθρό τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε ή να μην κάνετε, και μην του πείτε πότε σκοπεύετε να σταματήσετε».

«Ο Τραμπ είπε τέσσερις έως έξι εβδομάδες, έξι έως οκτώ εβδομάδες, τρεις», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ. «Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός, αλλά ποτέ δεν θα αποκαλύψουμε ακριβώς ποιος, γιατί ο στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτούς τους στόχους, και είμαστε σε καλό δρόμο».

Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δώσει τις δικές τους προβλέψεις για τη διάρκεια του πολέμου – μερικές φορές φαινομενικά σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στις 8 Μαρτίου, ο Χέγκσεθ δήλωσε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS News ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι «μόνο η αρχή». Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, το υπουργείο Άμυνας τον επιβεβαίωσε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα: «Μόλις ξεκινήσαμε να πολεμάμε».

Ωστόσο, την ίδια μέρα, σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κάνει «σημαντικά βήματα» για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, προσθέτοντας: «Και μερικοί θα μπορούσαν να πουν ότι είναι σχεδόν ολοκληρωμένοι».

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει επίσης εκφράσει απόψεις, συχνά τοποθετούμενος μεταξύ των θέσεων του Τραμπ και του Χέγκσεθ.

«Βλέπουμε τη γραμμή τερματισμού», είπε στο Fox News την Τρίτη, την ημέρα πριν από την ομιλία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο για το Ιράν. «Δεν είναι σήμερα, δεν είναι αύριο, αλλά έρχεται».

Ορισμένες φορές, τα χρονοδιαγράμματα που δίνουν οι Αμερικανοί πρόεδροι είναι ασαφή, ενώ άλλες φορές είναι πιο συγκεκριμένα. Ωστόσο, σχεδόν κανένας από τους πολέμους δεν εξελίχθηκε τελικά όπως είχε προβλεφθεί.

Η εκτίμηση συχνά αλλάζει καθώς η σύγκρουση εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, εξήγησε ο Έρικ Μιν από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, ειδικός στη διευθέτηση συγκρούσεων και τη διπλωματία.

«Είναι δύσκολο να υπολογίσεις πόσο θα διαρκέσει ένας πόλεμος», είπε.

Το 1967, ο Λίντον Τζόνσον δήλωσε ότι έβλεπε «φως στο τέλος του τούνελ» για τον τερματισμό του πολέμου του Βιετνάμ. Η δήλωση αυτή είχε ως στόχο να κατευνάσει ένα έθνος που αντιδρούσε όλο και πιο έντονα στη σύγκρουση αυτή. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή απέτυχε καθώς ο πόλεμος διήρκεσε άλλα οκτώ χρόνια, και η αντιδημοτικότητά του στο εσωτερικό της χώρας, συνέβαλε στην απόφαση του Τζόνσον να μην διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Το 1999, ο Μπιλ Κλίντον υποστήριξε ότι οι αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία θα ήταν σύντομες. Οι επιδρομές διήρκεσαν πάνω από δύο μήνες, περισσότερο από όσο αναμενόταν.

Έπειτα, υπήρξε η διαβόητη ομιλία του Προέδρου Τζορτζ Μπους με τίτλο «Η Αποστολή Εξετελέσθη» από ένα αεροπλανοφόρο δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ. Τα αμερικανικά στρατεύματα αποχώρησαν τελικά από το Ιράκ το 2011.

«Οι Αμερικανοί πρόεδροι συχνά δίνουν χρονοδιαγράμματα για να κερδίσουν χρόνο κατά τη διάρκεια πολέμων, λέει ο ιστορικός Τόμας Πάτερσον, «και σχεδόν πάντα υποεκτιμούν τη διάρκειά του».

Ωστόσο, η περίπτωση του πολέμου με το Ιράν ξεχωρίζει, καθώς τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και οι σύμβουλοί του φαίνεται να αναθεωρούν συνεχώς το χρονοδιάγραμμα και τα επιχειρήματά τους για τον πόλεμο.

«Η ασυνέπεια των θέσεων της κυβέρνησης είναι αρκετά ιδιαίτερη. Δεν υπάρχει πραγματικά κάποιο ιστορικό ανάλογο που να μπορώ να σκεφτώ», είπε ο Μιν.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος αρνείται οποιαδήποτε τέτοια εκτίμηση. Τον Μάρτιο, η Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι «ο Τραμπ και ολόκληρη η ομάδα του έχουν θέσει με συνέπεια σαφείς στόχους».

Η ομιλία του Τραμπ προς τον αμερικανικό λαό την Τετάρτη αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί πίστευαν ότι θα έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, στην πρώτη του ομιλία σε ώρα υψηλής τηλεθέασης.

Στην Ουάσιγκτον εκτιμούσαν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν ή ακόμη και τον τερματισμό του πολέμου. Αντ’ αυτού, ο Τραμπ παρουσίασε άλλο ένα νέο χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: BBC / ERTNEWS