Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων και ένα στην αγορά της Νικόπολης, την ώρα που η Ρωσία πολλαπλασιάζει τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις 9.50 το πρωί σε μια αγορά της Νικόπολης, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Από τους τραυματίες, μια 14χρονη και δύο άνδρες ηλικίας 28 και 72 ετών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές δείχνουν καταστήματα κατεστραμμένα στη σκεπαστή αγορά και πτώματα στο έδαφος.

Στη Χερσώνα, στα νότια, μια γυναίκα σκοτώθηκε και δύο άλλες τραυματίστηκαν από πλήγμα σε μια στάση λεωφορείων, στις 11 το πρωί, όπως είπε ο κυβερνήτης της περιοχής, Ολεξάντρ Προκούντιν.

Άλλοι έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια 11χρονη, τραυματίστηκαν από πλήγματα στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο η Ρωσία εκτόξευσε 286 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, εκ των οποίων τα 260 αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό. Από αυτά τα πλήγματα τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 11 εκ των οποίων στην περιφέρεια Σούμι και οι υπόλοιποι στο Ντνιπροπετρόφσκ. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα βρέφος πέντε μηνών και ένα αγόρι 6 ετών.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δείχνουν ένα κτίριο στο Σούμι, οι τελευταίοι όροφοι του οποίου φλέγονταν.

Φωτογραφίες από την αγορά της Νικόπολης: