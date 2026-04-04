Το Ισραήλ προετοιμάζεται να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, ωστόσο αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας, προσθέτοντας ότι τυχόν επιθέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. Από την άλλη, το Ιράν απαντά προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά το τελεσίγραφο 48 ωρών που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), εντείνοντας τα ερωτήματα για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον θα στηρίξει περαιτέρω ισραηλινή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν χαλυβουργικές και πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 4, 2026

Όπως ανέφερε, τα πλήγματα σε πετροχημικές μονάδες πραγματοποιήθηκαν αφού προηγήθηκαν επιθέσεις σε χαλυβουργίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βασικών υλικών που συνδέονται με την κατασκευή όπλων.

Οι Ιρανοί απαντούν στο τελεσίγραφο Τραμπ: Αν κλιμακώσετε ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση για ΗΠΑ και Ισραήλ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά στο τελεσίγραφο των 48 ωρών του τραμπ και να προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya δήλωσε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών θα οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.



«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ιδέα της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποτελεί «ψευδαίσθηση» που θα οδηγήσει τους αντιπάλους της σε αδιέξοδο.

Κόλαση σε 48 ώρες – Αμερικανοί συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του Σουλεϊμανί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν για να καταλήξει σε μια συμφωνία ή να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ, ενώ σήμερα ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του αποθανόντος Iρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Θα θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν 10 ημέρες για ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή ΝΑ ΞΑΝΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΧΟΡΜΟΥΖ. Ο χρόνος πιέζει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στις 26 Μαρτίου ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 10 ημερών στην Τεχεράνη για να ξανανοίξει το Χορμούζ, απειλώντας ότι θα καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν. Το τελεσίγραφο αυτό λήγει «την Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20.00 ώρα Ουάσιγκτον».

Παράλληλα, ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του αποθανόντος Iρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε το καθεστώς μόνιμης διαμονής τους, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το State Department.

«Η Χαμίντε Σουλεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της βρίσκονται πλέον υπό την επιτήρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ», ανέφερε το State Department σε δήλωση μετά την ανάκληση των πράσινων καρτών τους από τον Ρούμπιο.

Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani.



— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

Bloomberg: Οι Αμερικανοί μετέφεραν όλους σχεδόν τους stealth πυραύλους τους στο Ιράν, αν και τους… φύλαγαν για την Κίνα

Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν εισέρχεται σε μία κρίσιμη φάση, με την απόφαση να μετακινηθεί σχεδόν όλο το απόθεμα των stealth πυραύλων «JASSM-ER» από τα αποθέματα του Ειρηνικού στην περιοχή του Ιράν, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg.

Η εντολή για τη μετακίνηση των πυραύλων αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου και αφορούσε πυραύλους που ήταν «δεσμευμένοι» σε άλλες στρατηγικές περιοχές, όπως οι ηπειρωτικές περιοχές των ΗΠΑ και η βάση του Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μετακινήσεις αυτές, σύμφωνα με πηγή που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, περιορίζουν τα διαθέσιμα αποθέματα των JASSM-ER σε μόλις 425, από τους 2.300 που υπήρχαν πριν την κλιμάκωση του πολέμου.

Από τους υπόλοιπους πυραύλους, περίπου 75 είναι αχρησιμοποίητοι λόγω ζημιών ή τεχνικών προβλημάτων, γεγονός που σημαίνει ότι η δυνατότητα των ΗΠΑ για επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας μειώνεται σημαντικά. Οι JASSM-ER έχουν εμβέλεια πάνω από 600 μίλια και σχεδιάστηκαν, για να πλήττουν στόχους σε ασφαλείς αποστάσεις, αποφεύγοντας έτσι τις εχθρικές αεράμυνες και περιορίζοντας την έκθεση των αμερικανικών στρατευμάτων σε κινδύνους.

Μαζί με το μικρότερης εμβέλειας JASSM, το οποίο έχει εμβέλεια περίπου 250 μιλίων, οι ΗΠΑ έχουν ήδη δεσμεύσει περίπου τα δύο τρίτα των αποθεμάτων τους για τη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν, μειώνοντας τις δυνατότητες τους για επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές, όπως στην Ασία και τον Ειρηνικό. Αυτή η απόφαση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση των αποθεμάτων πυραύλων και συστημάτων αναχαίτισης, καθώς η αποκατάσταση των χαμένων όπλων θα απαιτήσει χρόνια παραγωγής στα τρέχοντα επίπεδα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η στρατηγική χρήση των JASSM-ER και άλλων όπλων μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι Tomahawk, περιορίζει τις απώλειες προσωπικού, αλλά εξαντλεί τα αποθέματα που ήταν προγραμματισμένα για αντιπάλους μεγαλύτερης ισχύος, όπως η Κίνα. Η χρήση αυτών των πυραύλων θα μπορούσε να αποβεί καθοριστική για την έκβαση του πολέμου, ενώ η αναγκαία παραγωγή νέων JASSM-ER πυραύλων ενδέχεται να καθυστερήσει, λόγω των περιορισμένων παραγωγικών δυνατοτήτων…

Βομβαρδίστηκε ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ

Ο πόλεμος που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου συνεχίζεται για 36η ημέρα. Νωρίτερα σήμερα βομβαρδίστηκε ο εμβληματικός πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ, την ώρα που συνεχίζονται από όλες τις πλευρές οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός Αμερικανού πιλότου ο οποίος αγνοείται μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους του χθες στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Το Μπουσέρ είναι ο μοναδικός εν λειτουργία σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν και έχει ήδη χτυπηθεί τέσσερις φορές από την έναρξη του πολέμου. Βρίσκεται πιο κοντά σε πρωτεύουσες άλλων χωρών, όπως το Κουβέιτ ή η Ντόχα, παρά στην Τεχεράνη, από την οποία απέχει 750 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, ένας φύλακας σκοτώθηκε από το πλήγμα αλλά δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Το Ιράν δεν ανέφερε καμία αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας στην περιοχή, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τον Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις αυτές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υπενθύμισε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι γειτονικές ζώνες «δεν πρέπει ποτέ» να μπαίνουν στο στόχαστρο.

Καταδικάζοντας το πλήγμα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι περίπου 200 υπάλληλοι του ρωσικού πυρηνικού κολοσσού Rosatom που βρίσκονταν στο Μπουσέρ άρχισαν να τον εκκενώνουν 20 λεπτά μετά την επίθεση.

Τα πλοία του Ιράκ μπορούν να περνούν ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (04/04) ότι τα ιρακινά πλοία μπορούν ελεύθερα να διέρχονται από το Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει μπλοκαριστεί σχεδόν πλήρως από την Τεχεράνη, μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Ανακοινώνουμε ότι το Ιράκ, η αδελφή μας χώρα, δεν υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλαμε στο Στενό του Χορμούζ και ότι οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τις εχθρικές χώρες» είπε ο εκπρόσωπος της διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.