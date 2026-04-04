Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς το Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου (4/4).

Σε δήλωσή τους, οι Χούθι ισχυρίζονται ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και «ζωτικούς στρατιωτικούς στόχους» στο νότιο Ισραήλ με έναν βαλλιστικό πύραυλο και διάφορα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ έπεσε σε ανοιχτή περιοχή, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές, σύμφωνα με τους Τimes of Israel.

